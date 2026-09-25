Franco Colapinto llegó hasta Q3 en clasificación y mañana largará 10° en el GP de Azerbaiyán

Cumpliendo con la premisa inicial, el argentino Franco Colapinto logró llegar hasta la última instancia clasificatoria y ser uno de los diez mejores en la prueba de clasificación correspondiente al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, decimoquinto capítulo del año con disputa en el callejero de Bakú.

El piloto de Alpine finalizó en el 10° puesto de la tercera y última tanda cronometrada, con un tiempo de 1m 44s 963, a 2 segundos y 437 milésimas del mejor tiempo, empleado por el británico George Russell (Mercedes); de momento, el dominador absoluto en el circuito urbano.

No fue una Qualy 3 sencilla para el argentino, que apenas pudo coronar una sola vuelta rápida referencial. Tras un primer intento de «instalación», el pilarense se pasó en un frenaje y perdió la segunda chance lanzada, bloqueando el tren trasero y condicionando el rendimiento de su monoplaza.

ESO ESTUVO CERCA, FRANCO… Colapinto siguió de largo y tuvo que bloquear para evitar un choque contra el muro en la Q3.



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En el tercer y último giro cronometrado, Franco no logró mejorar su registro, por lo que quedó en el último puesto de la tanda. Es decir que mañana, desde las 8 de Argentina, largará la competencia en Bakú en el 10° cajón de parrilla.

Por su parte, el francés Pierre Gasly emergió como el mejor Alpine situándose en el 7° puesto (como ayer en el entrenamiento), a más de un segundo y medio de la Pole Position de Russell, que mañana procurá recortar terreno en la lucha por el título.

Una de las sorpresas la dio el español Carlos Sainz, con un importante salto en calidad con las mejoras que Williams trajo a Azerbaiyán y que le permitió colarse 9°, justo por delante de Colapinto en la tabla de tiempos.

Detrás de Russell, y completando los mejores registros, se ubicaron: Charles Leclerc (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine), Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams) y Franco Colapinto (Alpine).

¡QUE MALA SUERTE, KIMI! Antonelli tuvo un error de cálculo, chocó con el muro y rompió la suspensión delantera izquierda de sus Mercedes en la Q1.



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«Beso» al muro y chances esfumadas para Antonelli

El italiano Kimi Antonelli, líder y gran candidato al título en la presente temporada 2026, quedó rápidamente fuera de la pelea por la Pole Position, tras un inesperado error que le costó la temprana eliminación en la Q2.

El joven piloto de Mercedes, ganador de ocho carreras este año y puntero con una ventaja a favor de 81 puntos sobre Russell, falló el cálculo en la freana y tocó levemente el muro de la primera curva, dañando la suspensión delantera izquierda y debiendo desertar de la clasifica.

En consecuencia, Kimi mañana deberá remarla desde el 16° puesto de salida. ¿Podrá repetir lo hecho en Monza? Hace dos competencias, partiendo desde el fondo (cambió motor y penalizó), logró triunfar en la competencia; misión que aquí, en un circuito callejero, no parece tan sencilla.

¡SONRÍE FRANCO, SONRÍE ARGENTINA! Colapinto dio una espectacular vuelta SIN REMOLQUE y logró meterse en el TOP 10 para clasificar a la Q3. ¡Su reacción lo dice todo!



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Sobre la chicharra

Se consumaban los segundos finales de la segunda sesión y Colapinto, que hasta ese momento se encontraba fuera de los diez mejores, marcó una gran vuelta rápida para acreditarse el último cupo rumbo a la instancia decisiva de la qualy para la carrera de mañana.

Sin succión (un auto por delante que absorva el choque del aire y le permita ganar velocidad final), cosa que sí recibió Gasly del propio argentino instantes previos, el N°43 se las ingenió para sacar un vueltón, récord incluido en el sector 3, y meterse entre los diez mejores.

Previamente, en el comienzo de la tanda cronometrada, Colapinto había asegurado su pasaje a Q2 tras finalizar en el 12° puesto. En ambas oportunidades, el pilarense concluyó detrás del francés Pierre Gasly, su compañero de escuadra.

Fue la tercera vez consecutiva de Franco avanzando a Q3 en clasificación. Desde la reanudación del certamen tras el parate veraniego, el piloto pilarense logró dicho cometido en Monza, Madrid y ahora en Azerbaiyán.