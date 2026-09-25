Quién es Florencia Guerra Sodero, la cordobesa apartada del Panamericano de pádel por publicaciones antisemitas

Florencia Guerra Sodero pasó de competir en el circuito amateur de Córdoba a quedar en el centro de una fuerte polémica nacional. La jugadora había conseguido clasificarse al Panamericano de Pádel de Libres Amateur 2026, pero fue apartada de la delegación argentina después de que se viralizaran publicaciones antisemitas realizadas desde sus redes sociales.

Hasta hace pocos días, Florencia Guerra Sodero era conocida principalmente dentro del ambiente del pádel amateur cordobés. Su clasificación para representar a la Argentina en un torneo continental suponía uno de los momentos más importantes de su recorrido deportivo, pero una publicación en Instagram modificó por completo el escenario.

La deportista, oriunda de Pilar, en el departamento Río Segundo de Córdoba, había obtenido un lugar para disputar el Panamericano de Pádel de Libres Amateur, programado del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay.

Sin embargo, la Asociación de Pádel Argentino (APA) decidió apartarla preventivamente de la delegación y abrir un procedimiento disciplinario después de conocerse expresiones discriminatorias contra la comunidad judía publicadas en sus redes.

Quién es Florencia Guerra Sodero

Guerra Sodero es jugadora amateur de pádel y participaba habitualmente de competencias en Córdoba, principalmente en torneos disputados en Pilar, El Totoral y otras localidades de la provincia.

Según informó Infobae, la mujer está casada, es madre de un hijo y trabaja en el kiosco-bar de una estación de servicio de Pilar. Antes de que sus cuentas fueran dadas de baja, también compartía allí aspectos de su vida cotidiana y deportiva.

Su desempeño en las competencias amateurs le permitió conseguir la clasificación para el Panamericano que se disputará en Paraguay.

Precisamente al celebrar ese logro realizó la publicación que desencadenó la polémica. En una historia de Instagram invitó a sus seguidores a elegir qué camiseta debía llevar al torneo y enumeró diferentes grupos a los que convocaba a participar. Al final, excluyó explícitamente a las personas judías.

La publicación comenzó a circular rápidamente y posteriormente aparecieron otros mensajes anteriores atribuidos a la deportista con expresiones contra la comunidad judía.

La decisión de la Asociación de Pádel Argentino

Ante la repercusión del caso, la APA emitió un comunicado en el que repudió las expresiones antisemitas y decidió separar preventivamente a Guerra Sodero del equipo argentino.

Además, inició un sumario disciplinario bajo las normas de la Federación Internacional de Pádel (FIP), procedimiento durante el cual la jugadora podrá presentar su descargo.

Desde la asociación remarcaron que quienes representan al país deben respetar la dignidad de las personas independientemente de su religión u origen étnico y recordaron que el código de conducta de la disciplina contempla también las expresiones realizadas a través de redes sociales.

La decisión recibió el respaldo de organizaciones como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA).

Florencia Guerra Sodero pidió disculpas

Después de la repercusión, la propia deportista difundió un comunicado en el que reconoció el carácter discriminatorio y antisemita de sus expresiones y pidió disculpas a la comunidad judía, las autoridades deportivas y la opinión pública.

También admitió que no se había tratado de un episodio aislado y manifestó su intención de participar en capacitaciones, actividades de sensibilización o tareas comunitarias que puedan contribuir a reparar su conducta.

Mientras continúa el procedimiento disciplinario, Guerra Sodero ya quedó afuera del Panamericano de Asunción, donde estaba previsto que representara a la Argentina. La resolución definitiva sobre eventuales sanciones adicionales dependerá ahora del proceso abierto por las autoridades deportivas.