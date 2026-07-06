El riesgo país se acerca a los 400 puntos después de ocho años tras los anuncios de Caputo

Los activos financieros de la Argentina registraron un avance contundente tanto en el exterior como en la plaza doméstica tras las definiciones brindadas por el Ministerio de Economía. La cotización de los títulos locales reaccionó con una fuerte tendencia alcista luego de que el ministro Luis Caputo presentara los lineamientos técnicos de la estrategia financiera del país diseñada hasta el año 2027.

El mercado bursátil convalidó el esquema oficial de inmediato y provocó un marcado desplome del Riesgo País. El indicador clave elaborado por la banca JP Morgan retrocedió hasta ubicarse en los 412 puntos básicos. Este valor representa el nivel técnico más bajo alcanzado en los últimos ocho años, arrastrándose a mínimos que no se observaban desde abril de 2018.

En la plaza de Nueva York, el optimismo de los inversores se tradujo en una fuerte oleada de compras sobre los denominados ADR nacionales. De acuerdo con los paneles generales de cotizaciones, las ganancias estuvieron ampliamente lideradas por el sector financiero, destacándose los saltos en los papeles bancarios de BBVA (+7,5%), Banco Supervielle (+6,9%) y Grupo Financiero Galicia (+4,9%).

En el plano local, el índice S&P Merval acompañó la tendencia con un alza del 1,6%, consolidándose por encima de las 3.240.000 unidades.

El plan de Caputo para refinanciar capital y alcanzar el «grado de inversión»

Acompañado por su equipo técnico, integrado por los secretarios José Luis Daza y Federico Furiase, el ministro de Economía trazó los objetivos de mediano plazo para la administración de Javier Milei. Caputo remarcó en la presentación que la meta de máxima para el cierre de este período de gobierno es devolver al país las condiciones estructurales necesarias para que la Argentina vuelva a ser calificada bajo la prestigiosa categoría de investment grade (grado de inversión).

El anuncio este lunes 6 de julio estuvo a cargo de Luis Caputo (ministro de Economía), José Luis Daza (viceministro de Economía) y Federico Furiase (secretario de Finanzas).

Respecto de la gestión de los compromisos externos en moneda extranjera, el funcionario explicó que el Palacio de Hacienda implementará un esquema estrictamente conservador. La estrategia estipula que la nueva deuda pública será emitida de manera exclusiva para refinanciar el capital de los vencimientos heredados. En contrapartida, la totalidad de los intereses corrientes se cancelarán utilizando los recursos generados de forma genuina por el superávit fiscal.

«La mayoría refinancia capital e intereses, nosotros solo refinanciamos el capital«, diferenció Caputo para ratificar que la prioridad absoluta es lograr que la relación entre la deuda total y el PBI sea cada vez más baja, asegurando la solvencia intertemporal del Estado.

Bajo esta misma lógica de ordenamiento, el ministro reveló que el país ya logra financiarse a tasas competitivas del 6% a 10 años, lo que reduce sensiblemente la histórica dependencia de la Argentina hacia Wall Street. El funcionario descartó que una nueva colocación en los mercados internacionales sea un objetivo inmediato, catalogándolo simplemente como una opción abierta de gestión.

Viento de cola global y el alivio inflacionario por la baja del petróleo

La euforia que experimentaron los activos argentinos también se vio favorecida por un contexto internacional más distendido en las plazas de referencia. Las acciones en las bolsas de Nueva York operaron en terreno positivo a medida que se disipaba la presión vendedora en las grandes firmas del sector tecnológico y de inteligencia artificial. Esta dinámica impulsó al índice Nasdaq Composite a registrar una suba del 0,8% y al S&P 500 a avanzar un 0,5%.

La atención de los operadores de mercado permanece concentrada en la publicación de las actas de la Reserva Federal, que se conocerán a mediados de semana bajo la conducción del economista Kevin Warsh. Estos informes serán determinantes para que los analistas evalúen el rumbo de la política de tasas de interés en los Estados Unidos.

Finalmente, el panorama de los precios de las materias primas aportó un respiro generalizado frente a las presiones inflacionarias de la economía global. El valor del petróleo Brent experimentó un leve retroceso del 0,2%, estabilizando su cotización en torno a los 72 dólares por barril para los contratos correspondientes al mes de septiembre. Este reacomodamiento ocurrió luego de que la alianza de países productores OPEP+ acordara elevar formalmente sus objetivos de producción y tras la reactivación total de los flujos de transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz.