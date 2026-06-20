Luciano Cáceres trae «Muerde» a Cipolletti y Bariloche: «El público se vuelve cómplice del actor»

René está ahí. ¿Alguien lo ve? René siempre estuvo ahí ¿Alguien sabe quién es René? ¿Qué piensa y siente? ¿Piensa y siente René? ¿Acaso a alguien le importe tal cosa?



Que René está ahí es rigurosamente cierto. En el escenario. Mirando y murmurando, mientras el público ingresa a la sala y se acomoda para otra función de “Muerde”.



Así en la vida como en el teatro, René es aquello que está ahí mientras el mundo sucede. El loquito de cada pueblo, el marginal anónimo de las grandes ciudades que tiene una historia que contar, un origen, algo que (lo) explique.



Inspirado por un suceso real, un hombre que fue asesinado a golpes por decenas de otros hombres porque había robado un celular, el dramaturgo Francisco Lumerman escribió el unipersonal “Muerde”, un thriller en solitario, casi policial, en el que René intentará averiguar de dónde vienen sus heridas.



Afectado por un retraso madurativo, a René lo abandonaron en el taller familiar cuando tenía diez años. Y ahí se quedó, en ese tiempo y espacio. Desde ese momento: ¿Cuánto tiempo pasó? Eso no lo puede saber. Ahora está manchado de sangre y no entiende por qué.



Intenta controlar sus pensamientos, pero las palabras aúllan, golpean y perforan, como un clavo a la madera o los dientes a la carne. Sangre. Aserrín. Ladridos. Sus pensamientos se desatan sin vuelta atrás.



Estrenada en enero de 2025, y tras más de doscientas funciones en el país y el exterior, “Muerde” llega a Río Negro en el marco del ciclo Grandes Relatos: Referentes de la escena nacional, impulsado por Fundación Nevadas Escénicas de Bariloche. “Muerde” se presentará el próximo jueves 25 de junio, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti; y el viernes 26 , a las 21 , en María Auxiliadora de Bariloche.

René, por Luciano Cáceres



En escena, René es Luciano Cáceres , quien, en casi cuarenta años de trabajo actoral entre el cine, el teatro y la tevé, nunca había protagonizado un unipersonal. “Antes no me animaba o no me interesaba o no terminaba de convencerme la propuesta, pero acá confluyó todo”, confiesa el actor en un momento del diálogo con Diario RÍO NEGRO.



“Yo estaba filmando en Madrid una película que se llama Adiós Madrid. Y con Francisco (Lumerman) nos conocemos desde pequeños porque él también se formó con Alejandra Boero en lo que es ahora Andamio 90. Pero no habíamos trabajado nunca juntos. Hasta que me mandó el texto de ‘Muerde’ y me mató. Me metí automáticamente en la historia”.



El texto de Lumerman ganó el segundo premio en dramaturgia del Fondo Nacional de las Artes, en 2015 y luego, en 2022 estrenó en Lima, Perú. En 2024, comenzó a trabajar en la puesta con el protagónico de Cáceres y a mediados de ese año estrenaron.



“Termino la película, voy para allá y arrancamos a ensayar”, recuerda el actor que le dijo a Lumerman. Y así fue. “Me puse a estudiar el texto ya desde España y el primer ensayo caí con toda la obra aprendida. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empezá, me dijo, y ahí tiré media hora de corrido. Y entonces Fran me dijo, bueno, no sé mucho qué tengo que hacer yo acá (risas), pero sí, obviamente, después laburamos un montón”.

Por un mundo más empático



“La puesta es bien minimalista”, describe Cáceres. “Sucede en un pueblo; básicamente hay dos espacios, la carpintería de ataúdes de su padre y un afuera. El afuera es luz y viento, y el adentro es madera y aserrín. Todo el pueblo se construye sonoramente con la multiplicidad de voces que hago, y la música incidental”.



En sus palabras, la obra cuenta “la historia de un distinto, un diferente, un pibe al que abandonaron desde chiquito, la mamá cuando nació y el padre no lo incorporó a la nueva familia que armó. A los 10 años vive solo en un taller de carpintería de ataúdes, como un perro, y quedó suspendido en esa edad por un retraso madurativo, con una vida muy dura, maltratado. Entonces es un gigante, un adulto con mirada de niño, que no está cargado de prejuicios, que no sabe lo que es la maldad del mundo, y en ese pueblo se convierte en el raro, el distinto, ‘el retrasado’ del que se aprovechan, por ejemplo, para pedirle cosas no tan santas como apropiarse de lo ajeno… total lo hizo ‘el retrasado’”.



La obra momentos de comicidad, de ternura, de violencia, otros muy sensibles. “Es muy nutritiva la obra, pero totalmente despojada”, la define el actor. “Es un laburo de actuación por sobre todas las cosas, y en lo personal es mi laburo más exigido. Estoy cumpliendo ahora en agosto 38 años de actor, y nunca viví una montaña rusa de emociones así, y eso es muy potente como desafío”.



La obra, dice Cáceres, busca despertar en el público una empatía en tiempos donde parece que no la hay… y bajar mil cambios”. La experiencia escénica comienza cuando el público ingresa a la sala, literalemnte. O antes. Porque René, lo dijimos, ya está allí. “Eso fue una decisión potente”, destaca el actor. “Vos entrás y yo ya estoy en el escenario, a veces dura más de media hora esa entrada de público, porque me ha pasado de hacer funciones para mil personas, y yo ya estoy ahí”.



¿Haciendo qué? “Estoy en el encierro de René”, revela. “René encerrado en su carpintería, con su silencio, la obra empieza hablando del silencio, del tiempo que él puede pasar sin hablar porque no tiene con quién, y habla de eso, pero siempre con la garganta preparada. Él empieza la obra haciendo ese sonido con los labios apretados, esa eme alargada. Él está haciendo ese ejercicio que en algún momento sabe que va a poder hablar con alguien, pero no sabe cuándo va a ser”.



Para Cáceres, la empatía es la palabra clave para explicar y entender “Muerde”. “Y en estos tiempos tan individualistas, y en estos tiempos de salvarte solo, es importante. Pero de alguna manera eso es el teatro. Y por eso no muere, es milagroso. Mucha gente, un día determinado, en un lugar determinado, se ponen de acuerdo sin conocerse y comparten emociones con otros”.



“Y después siempre se le asigna al actor que está jugando como un chico, pero el público hace el mismo ejercicio. Está pagando una entrada para algo que no es verdad, y se vuelve cómplice también. Y por eso es peligroso (el teatro). Porque hay un grupo de gente que está pensando, que se está emocionando, que se está haciendo preguntas, que está reflexionando, que hizo un movimiento, porque no sucede en tu casa con una aplicación. Tenés que moverte hasta una sala, tenés que hacer un movimiento. Entonces eso creo que también a veces asusta”.



Con “Muerde”, Luciano Cáceres se animó finalmente a protagonizar un unipersonal. Hasta entonces, dice, le daba cierto temor la soledad en escena “porque siempre te angulás con otro o con otros y eso estalla en el espectador. Y acá directamente mis compañeros son los espectadores. Y hay algo de ritual que se logró conseguir en la sala que es único. Yo no lo había vivido nunca. Y por momentos yo veo y los busco y hay algo ahí, la platea está respirando junta. Es una locura lo que pasa. Es muy potente lo que ocurre con “Muerde”.

«Muerde» se presentará el jueves 25 de junio a las 21 horas en el Complejo Cultural Cipolletti y el viernes 26 de junio a las 21 horas en María Auxiliadora de Bariloche. El impactante unipersonal escrito y dirigido por Francisco Lumerman está protagonizado por Luciano Cáceres, recientemente distinguido con el Premio Martín Fierro a Mejor Actor.

Las entradas para la función en Bariloche: https://laticketera.ar/MUERDE—LUCIANO-CACERES/?linkId=6a0dfa66f645dd185f26e136

Las entradas para la función en Cipolletti: https://ccc.cipolletti.gob.ar/movie.php?m=997

La presentación de «Muerde» forma parte de una gira regional impulsada por Nevadas Escénicas junto a espacios y colectivos culturales de distintas ciudades patagónicas. La articulación con Ascua, Sismo, Alto Teatro, Alameda y Cordillera en Escena fortalece la circulación de artistas, obras y públicos, y consolida una red de cooperación que apuesta al crecimiento de la actividad cultural en la región.

