Luto en la música electrónica: murió el DJ Kavinsky, autor del hit de la película «Drive»

La música electrónica internacional y la cultura pop están de luto. Vincent Belorgey, mundialmente conocido por su nombre artístico Kavinsky, fue hallado muerto durante la noche del martes en su domicilio ubicado en Sena-Saint Denis, en las afueras de París.

La triste noticia fue confirmada por el diario Le Parisien y generó una conmoción inmediata en la industria del cine y las plataformas digitales.

Las autoridades policiales y judiciales de Francia abrieron una investigación para esclarecer las causas exactas del deceso. Según las primeras fuentes del caso, la hipótesis principal apunta a un accidente cerebrovascular (ACV), ya que en los días previos al desenlace el productor de 50 años había manifestado intensos y persistentes dolores de cabeza.

El himno que cambió el cine: el fenómeno de «Nightcall» y «Drive»

Aunque inició su carrera en el ámbito de la actuación, en 2005 dio un giro radical hacia la música electrónica incentivado por el cineasta Quentin Dupieux, quien le regaló su primera computadora. Sin embargo, el salto a la inmortalidad global llegó un lustro después:

Lanzamiento y explosión: en 2010 compuso Nightcall , pero fue en 2011 cuando la canción se convirtió en un fenómeno sociocultural al encabezar la banda sonora de Drive , la aclamada película de Nicholas Winding Refn protagonizada por Ryan Gosling .

en 2010 compuso , pero fue en 2011 cuando la canción se convirtió en un fenómeno sociocultural al encabezar la banda sonora de , la aclamada película de Nicholas Winding Refn protagonizada por . Fundador del synthwave: con sus sintetizadores oscuros, voces robóticas y melodías melancólicas, la pista acumuló cientos de millones de reproducciones y refundó la estética retrofuturista inspirada en los años ochenta.

con sus sintetizadores oscuros, voces robóticas y melodías melancólicas, la pista acumuló cientos de millones de reproducciones y refundó la estética retrofuturista inspirada en los años ochenta. Vigencia en Spotify: el impacto de sus tres álbumes (Nightcall, OutRun y Reborn) le permitió mantener una masa de más de 4,2 millones de oyentes mensuales en las plataformas de streaming.

La cumbre en los Juegos Olímpicos y el mito del zombi en Ferrari

La trascendencia de Kavinsky cruzó los límites de las pistas de baile y el cine. En agosto de 2024, el DJ fue una de las figuras estelares de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, donde interpretó una versión histórica de Nightcall junto a la banda Phoenix y la cantante belga Angèle ante una audiencia global de cientos de millones de espectadores.

Fuera de los escenarios, Belorgey construyó un universo conceptual único en la música electrónica. El personaje ficticio: Kavinsky encarnaba a un zombi de piel azul, anteojos oscuros y campera roja que, según su propia narrativa, había resucitado en 2006 para hacer música tras haber estrellado su mítico Ferrari Testarossa en 1986.

Esa identidad visual se convirtió en una marca registrada que acompañó todas sus portadas, videoclips e iconografía, consolidándolo como un artista integral que unió la música con la narrativa de los videojuegos clásicos.