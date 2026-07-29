Sobrevivió al trágico accidente de Lynyrd Skynyrd, salió a buscar ayuda y un granjero le disparó: la increíble historia de Artimus Pyle

El baterista logró escapar del avión que se estrelló en 1977 y caminó herido por un bosque hasta encontrar una casa. Allí ocurrió un episodio que, casi medio siglo después, sigue rodeado de versiones contrapuestas.

El 20 de octubre de 1977 quedó marcado como uno de los días más trágicos de la historia del rock. El avión que transportaba a la banda estadounidense Lynyrd Skynyrd, referente del llamado southern rock y autora de clásicos como Sweet Home Alabama y Free Bird, se estrelló en una zona boscosa cercana a Gillsburg, en el estado de Mississippi, Estados Unidos.

La tragedia ocurrió apenas tres días después del lanzamiento de Street Survivors, el quinto álbum del grupo, cuya portada original mostraba a los músicos rodeados por llamas, una imagen que después del accidente fue reemplazada por la discográfica por respeto a las víctimas.

En el siniestro murieron el cantante Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines, la corista Cassie Gaines, el mánager de gira Dean Kilpatrick y los dos pilotos de la aeronave. El resto de los integrantes y parte del equipo sobrevivieron, aunque con heridas de distinta gravedad.

La desesperada caminata de Artimus Pyle para pedir ayuda

Entre los sobrevivientes estaba Artimus Pyle, baterista de la banda desde 1975. A pesar de sufrir importantes lesiones en el pecho y cortes en distintas partes del cuerpo, logró salir de los restos del avión y ayudar a algunos de los heridos.

Consciente de que necesitaban asistencia urgente, emprendió una caminata atravesando una zona de bosque, pantanos y campos hasta encontrar una vivienda rural.

Lo que ocurrió al llegar convirtió su historia en una de las anécdotas más sorprendentes vinculadas al accidente.

El disparo que alimentó una historia casi increíble

Según relató el propio Pyle en numerosas entrevistas a lo largo de los años, al acercarse a una granja cubierto de sangre y barro fue confundido con un intruso. El propietario, un joven granjero llamado Johnny Mote, efectuó un disparo de advertencia y, de acuerdo con la versión del baterista, la bala lo alcanzó en un hombro.

Pyle aseguró que, mientras caía al suelo, alcanzó a gritar: «¡Accidente de avión!». Recién entonces el hombre comprendió lo que había sucedido y dio aviso a los equipos de rescate.

Sin embargo, ese episodio nunca quedó completamente aclarado.

Mote siempre sostuvo que disparó únicamente al aire para ahuyentar a quien creía que podía ser un preso fugado —la noche anterior se había registrado una fuga en una cárcel de la zona— y negó haber herido al músico. Por ese motivo, historiadores y especialistas en la historia de la banda consideran que no existe una prueba concluyente que permita confirmar si Pyle fue alcanzado directamente por la bala o si el disparo solo pasó cerca de él.

Un accidente que cambió para siempre la historia del rock

La investigación determinó que el Convair CV-240 en el que viajaba el grupo se quedó sin combustible mientras volaba desde Greenville, Carolina del Sur, hacia Baton Rouge, Luisiana, donde Lynyrd Skynyrd tenía previsto ofrecer otro concierto esa misma noche.

El impacto provocó la disolución inmediata de la banda. Recién diez años más tarde el grupo regresó a los escenarios con Johnny Van Zant, hermano de Ronnie, como nuevo cantante.

Artimus Pyle también continuó vinculado a la música y durante décadas interpretó las canciones que ayudó a convertir en clásicos del rock estadounidense.

A casi cinco décadas del accidente, la tragedia sigue siendo una de las más recordadas de la historia de la música. Y la caminata de Pyle, seguida por el confuso episodio con el granjero, continúa alimentando una historia que parece salida de una película, aunque ocurrió en la vida real y todavía conserva algunos interrogantes sin respuesta.

Las canciones que convirtieron a Lynyrd Skynyrd en una leyenda del rock

Aunque la banda construyó una carrera con numerosos éxitos, hay dos canciones que trascendieron generaciones y se transformaron en verdaderos himnos del rock: «Sweet Home Alabama» y «Free Bird».

Lanzada en 1974 como parte del álbum Second Helping, «Sweet Home Alabama» se convirtió en el mayor éxito comercial de Lynyrd Skynyrd. La canción alcanzó el octavo puesto del ranking Billboard Hot 100 y terminó convirtiéndose en un símbolo del rock sureño estadounidense. Su inolvidable riff de guitarra y su estribillo hicieron que siguiera sonando en películas, series, eventos deportivos y radios de todo el mundo más de cinco décadas después de su estreno.

La otra gran obra de la banda es «Free Bird», una composición de más de nueve minutos que comienza como una balada y desemboca en uno de los solos de guitarra más célebres de la historia del rock. Con el paso de los años fue reconocida por críticos y músicos como una de las interpretaciones más influyentes del género y se convirtió en el cierre habitual de los recitales de Lynyrd Skynyrd.

Junto con otros clásicos como «Simple Man», ambas canciones mantuvieron vivo el legado de la banda incluso después del accidente aéreo de 1977 y siguen siendo las obras con las que millones de personas identifican inmediatamente el nombre de Lynyrd Skynyrd.