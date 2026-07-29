Conmoción en Estados Unidos: asesinó a su esposa y sus seis hijos, luego incendió la casa y se suicidó

Un caso conmociona a Estados Unidos. Un hombre mató a tiros a su esposa y a sus seis hijos, y luego se suicidó, antes de que todos fueran encontrados en su casa en llamas en Michigan la semana pasada, según informaron los investigadores.

Kristopher y Amanda Karolkiewicz y sus seis hijos, de entre 5 y 15 años, fallecieron el viernes en su casa en Grand Haven Township, en la costa este del lago Michigan. Las autoridades fueron alertadas por un incendio y posteriormente descubrieron los cuerpos.

Asesinó a toda su familia en Estados Unidos: qué se sabe

La Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa informó el lunes en un comunicado que las autopsias determinaron que todos los miembros de la familia murieron por heridas de bala y que Kristopher Karolkiewicz se suicidó. La oficina del sheriff indicó que, al parecer, el incendio fue provocado intencionalmente en varias partes de la vivienda después de los asesinatos, pero las autoridades aún investigan el punto de origen.

“Esta es una tragedia indescriptible que quizás nunca lleguemos a comprender del todo”, dijo el sheriff Eric DeBoer en un comunicado leído en voz alta en una conferencia de prensa por uno de sus ayudantes, el capitán Jacob Sparks.

Amanda Karolkiewicz, de 39 años, maestra suplente de primaria conocida como Mandy, «era una persona amable y dedicada que amaba a su familia y a sus alumnos», dijeron su madre y su padrastro, Becky y Steve Lawwill, en un comunicado.

“Atesoramos cada momento que pasamos con ella y sus seis hijos, y las palabras no pueden expresar adecuadamente nuestra devastación”, escribieron, y añadieron que “oran por la paz y el consuelo de Dios mientras lloramos sus muertes y honramos sus vidas”.

El lunes se envió un mensaje a la familia de Kris Karolkiewicz solicitando comentarios.

El hombre de 47 años fue vicepresidente de ventas y marketing de la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) desde septiembre de 2023 hasta principios de este mes, fecha en que finalizó su relación laboral, según informó la organización en un comunicado. La asociación no ofreció más detalles, alegando que no comenta sobre asuntos de personal. Durante su tiempo en la AHA, trabajó de forma remota para una división responsable de la capacitación y los productos de RCP y primeros auxilios.

El viernes por la mañana, las autoridades recibieron llamadas sobre un olor a humo en los alrededores de la casa de los Karolkiewicz. Acudieron al lugar, pero no encontraron nada. Tres horas después, tras recibir más llamadas, regresaron, vieron humo saliendo de la vivienda y hallaron los cuerpos, al menos algunos de ellos en los dormitorios, según declaró Sparks. También se encontraron los perros de la familia y al menos un gato, que habían perecido en el incendio.

No está claro cuánto tiempo antes se produjeron los disparos.

La familia de Mandy Karolkiewicz sufrió otra pérdida en 2020, cuando su hermanastro adulto falleció por una sobredosis de fentanilo. Amigos de sus padres lanzaron el lunes una campaña en GoFundMe para ayudar con los gastos y establecer una beca en memoria de los hijos de los Karolkiewicz.

El municipio de Grand Haven es una comunidad de aproximadamente 18.000 habitantes, situada a media hora en coche al oeste de Grand Rapids.

Con AP

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios



En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.