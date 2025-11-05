Mariana Fabbiani conduce “Desvestida”, la serie de Disney+ que revela el lado oculto de la moda

La nueva serie documental de Disney+, “Desvestida: la moda pasó de moda”, conducida por Mariana Fabbiani, se estrenará el próximo 12 de noviembre con todos sus episodios disponibles.

La serie recorre las principales capitales de la moda –Nueva York, París, Milán, Ciudad de México y Buenos Aires– para explorar la industria desde varias perspectivas críticas: los cuerpos, la edad, el género, el consumo, el lujo y el impacto ambiental.

Así es “Desvestida”, la nueva serie de Disney+ sobre el cambio en la industria de la moda

La serie invita al espectador a mirar más allá de las pasarelas. Algunos de los ejes temáticos que aborda son:

– Representación de cuerpos que tradicionalmente quedaron fuera de los estándares (“plus size”, diversidad corporal).

– Edadismo: la mirada sobre quienes “ya no tienen edad” para la moda y cómo están cambiando esas reglas.

– Identidad de género y cómo la moda puede fungir como herramienta de libertad o de imposición.

– El negocio del lujo, el consumo desenfrenado, y el impacto ambiental de la producción textil.

La primera temporada consta de siete episodios en los que Mariana va entrevistando a figuras clave de la industria: diseñadores, fotógrafos, modelos, editores de moda. Entre los invitados se destacan: Patricia Field (diseñadora de vestuario de Sex and the City), Coco Rocha (supermodelo), Paola Kudacki (fotógrafa), Benito Santos (diseñador) y Karla Martínez de Salas (directora editorial de Vogue México & Latinoamérica).