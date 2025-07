Mariana Fabbiani volvió a la TV tras un fuerte virus: «Estuve casi muerta»

Mariana Fabbiani retomó la conducción de su ciclo en América TV tras ausentarse unos días por una fuerte enfermedad que la dejó en cama. La conductora se sinceró sobre su estado de salud y los síntomas que padeció durante estos días.

Mariana Fabbiani volvió a su programa y contó el drama de salud que la alejó de la TV

En el arranque de DDM de este lunes, la conductora reveló que lo que parecía una simple gripe, termino siendo algo mucho peor: “Estuve muy mal, realmente casi no la cuento”.

“Fue un virus muy fuerte que me atacó con todo. No podía moverme, no podía hablar… sentí que me apagaba”, explicó sobre la enfermedad que la obligó a aislarse. “Ni agua podía tomar. Estuve muy débil, con fiebre, sin fuerzas. No me había pasado nunca algo así”, detalló.

En una reflexión que compartió con su audiencia, la conductora dijo nunca haber transitado una enfermedad de esa indole: “Te das cuenta de lo frágil que es todo. Sentís que no controlás nada”.

Pero aclaró encontrarse mejor que hace unos días: “Me estoy recuperando, de a poco. Pero estoy viva y eso es lo importante”.

Por último, Fabbiani dejó en claro la gravedad de su enfermedad y agradeció a su producción y familia por contenerla: “No fue una gripe ni un resfrío fuerte. Fue un virus que me tumbó. Nunca me había sentido así en mi vida”.