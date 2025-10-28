Brillo, elegancia y emoción: así fue el impactante look de Mariana Fabbiani en el cumpleaños de su hija

Mariana Fabbiani celebró los 15 de su hija, Matilda Chihade, y deslumbró con un look tan elegante como sofisticado. La fiesta, realizada en el Alvear Icon de Puerto Madero, fue un encuentro íntimo y emotivo donde familiares y amigos disfrutaron de una noche única, marcada por el glamour, la calidez y el inconfundible estilo de la conductora.



La conductora contó aún emocionad, en su programa DDM, que fue “una fiesta hermosa, llena de amor, en familia, muy íntima… Bailamos hasta las cinco de la mañana”, y confesó que la velada superó todas sus expectativas.

Tres generaciones, un mismo brillo: los impactantes looks de Mariana Fabbiani, su madre y Matilda

Mariana, Matilda y Silvia Mores, la abuela de la cumpleañera, posaron junto al diseñador Gabriel Lage, autor de los tres vestidos que se robaron la noche. “Feliz de acompañarlas y ser parte de esta increíble noche de los 15 de Matilda. ¡Las quiero!”, escribió el modisto en sus redes.

Lage logró una armonía perfecta entre tres generaciones, uniendo a madre, hija y abuela bajo una misma paleta plateada y bordados artesanales que reflejaron sofisticación y conexión emocional.

La protagonista lució un vestido de tul bordado en hilos de plata, con delicados diseños de hojas, breteles finos y una falda evasé que aportó movimiento y frescura. Un look etéreo, romántico y luminoso que reflejó su personalidad y juventud, marcando el equilibrio justo entre lo clásico y lo contemporáneo.

Mariana Fabbiani: glamour clásico con toque actual

La conductora apostó por un strapless plateado con escote corazón, frunce bajo el busto y una elegante abertura frontal. El bordado íntegro de microcristales realzó su figura y su estilo inconfundible. Completó el look con el cabello suelto en ondas suaves y sandalias al tono, logrando una imagen sofisticada, moderna y radiante, fiel a su esencia de ícono fashion de la televisión argentina.

Silvia Mores, la abuela de Matilda cerró el trío de lujo con una túnica de tul bordado sobre un conjunto de seda blanca, de mangas largas y terminaciones artesanales. Un diseño majestuoso que aportó serenidad y distinción, reafirmando la elegancia innata de la familia.

En una noche donde cada detalle habló de amor, familia y estilo, las tres generaciones Fabbiani-Mores-Chihade brillaron con luz propia, consolidando una estética que trasciende modas: la de la belleza emocional y la elegancia en armonía.

Con información de Infobae e Instagram de Mariana Fabbiani