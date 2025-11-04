Los Jonas Brothers y su nueva película: “Una Navidad muy Jonas Brothers” ya tiene fecha y tráiler

La magia navideña llega con ritmo pop ya que Disney+ presentó el primer tráiler oficial de Una Navidad muy Jonas Brothers, la esperada película protagonizada por Kevin, Joe y Nick Jonas, que promete convertirse en el gran estreno familiar de la temporada.

Vuelven los Jonas Brothers con una historia navideña repleta de nostalgia y diversión

El filme se estrenará exclusivamente en Disney+ el 14 de noviembre de 2025, acompañado de una banda sonora original interpretada por los propios hermanos.

En esta comedia musical, los Jonas Brothers se interpretan a sí mismos y se embarcan en una odisea navideña repleta de enredos, música y emoción.

La historia sigue a los tres hermanos mientras intentan viajar desde Londres a Nueva York para pasar la Navidad en familia, pero una serie de obstáculos inesperados pone en riesgo el reencuentro.

Entre canciones, caos y mucho humor, Una Navidad muy Jonas Brothers promete una mezcla perfecta de espíritu festivo, diversión y nostalgia.

Junto al estreno de la película, se lanzará el álbum oficial, producido por Justin Tranter y editado por Hollywood Records/Republic Records, con diez temas que combinan clásicos navideños y canciones inéditas.

Entre los títulos confirmados están: Coming Home This Christmas (feat. Kenny G), Like It’s Christmas (versión en vivo y de estudio), Best Night, Home Alone, Feel Something, Remember When, Better Off Alone, Time y Sucker (versión en vivo)

El primer sencillo, Coming Home This Christmas, ya se encuentra disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

Además de los Jonas, la película cuenta con un reparto de lujo encabezado por Chloe Bennet, Billie Lourd, Laverne Cox, KJ Apa, Andrew Barth Feldman, Andrea Martin, Kenny G, Justin Tranter, Randall Park y Jesse Tyler Ferguson, quien interpreta nada menos que a Santa Claus.

Como si fuera poco, habrá apariciones especiales de la familia Jonas, que harán de esta producción un verdadero asunto familiar.

¿Cuándo se estrena?

Una Navidad muy Jonas Brothers se estrena el 14 de noviembre por Disney+, y todo indica que será uno de los grandes éxitos de la temporada.

El tráiler ya está disponible y los fanáticos celebran el regreso de los Jonas al formato cinematográfico con una propuesta ideal para ver en familia.