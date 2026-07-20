Metatambó: el arte de improvisar en el parche

La reconocida agrupación Metatambó volverá a sus “andanzas”. Con su proyecto de percusión e improvisación por señas, organizará el próximo viernes 24 de julio, la primera MetaFiesta del año. La cita será a partir de las 21 en El Muro, ubicado calle Estados Unidos 1.032 de la ciudad de Roca.

Metatambó es un grupo de percusión e improvisación por señas, que se formó en 2015 con una proyección artística integrativa, sumando instrumentos melódicos como la guitarra, el bajo y la voz, y rotando el rol de sus integrantes.

El proyecto de este grupo, integrado por 10 músicos, músicas y un fotógrafo, es “trabajar” con el método de señas que es una forma de hacer percusión basada en la improvisación grupal en la que, mediante un lenguaje de unas 150 señas que se realizan con las manos y el cuerpo, un director va coordinando pero no dirigiendo, lo que va surgiendo de la improvisación de cada uno de los músicos. Con las individualidades se va armando una propuesta conjunta con mucho sentido armónico.

El método utilizado por este grupo de artistas, y lo que hacen fiesta a fiesta, es muy intuitivo. Permite que cada músico exprese lo que siente en el momento al estar en conexión con su instrumento. Cada función es un momento de máxima creatividad “no dirigida” donde el artista se muestra y colabora con el proyecto en común del grupo.

Desde ese lugar, las MetaFiesta, son eventos que se organizan dos veces por año. Uno de los integrantes de Metatambó, Emiliano González, comentó que históricamente se realizaban una en otoño y otra en primavera. “Este año por distintas cuestiones de cambios en el grupo, cayó en invierno y es probable que antes de fin de año hagamos otra más como para hacer las dos por año previstas”, agregó.

El artista remarcó además que las MetaFiestas son eventos autogestionados y producidos por sus propios integrantes, donde se conjugan la música, improvisación, las bandas invitadas, la barra de bebidas y el Buffet.

El viernes 24 serán de la partida la banda La Chirola y la DJ Fakush, todos artistas de Roca que por primera vez se sumarán a esta celebración.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 12.000 pesos y en puerta costarán 15.000 pesos. Los ticket se pueden reservar en las redes sociales del grupo.

Metatambó nació en 2015 cuando González junto a Facundo Catalán, dictaban clases de percusión en la Casa de la Cultura de Roca. Juntos decidieron experimentar con lo que estaba sucediendo en las clases y armaron un ensamble para salir al ruedo. Vino la primera presentación y otras más. Hoy, a más de 10 años de aquel día, MetaTambó es una agrupación líder en su especie y referente de la percusión regional.

Este grupo tienen una particularidad, de los 11 integrantes, solo 5 se dedican a la música. El reto lo hace por pasión, por ocio y porque encontró un lugar donde expresarse.

Mediante la improvisación, cada uno es libre de hacer lo que siente y como lo siente con una impronta propia y sin sentir la necesidad de encasillarse en algún género o estilo. Y eso hace que una presentación nunca sea igual a otra.