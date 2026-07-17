Único Circular, el proyecto roquense de jazz y música latinoamericana, vuelve con show y disco

“¿De qué se trata esta vez? Es más de lo mismo”, dice Ernesto Pugni para desilusión de los desprevenidos. Porque nunca es más de lo mismo cuando se trata de Único Circular, la original criatura musical creada por este baterista del sur bonaerense, pero radicad desde hace años en Roca. Este viernes, a las 21, en el Club de Arte El Biombo, Único Circular vuelve diferente aunque parezca más de lo mismo.



“La única diferencia a otras fechas de Único Circular es que grabamos un disco en octubre del año pasado en el estudio propio, acá, en nuestra sala de ensayo, que la acusticamos y la pusimos en orden para que se pudiera grabar”, revela Pugni.



“Grabamos un disco, en realidad es un expandido, no un simple porque son cuatro temas que este mismo viernes estarán disponibles en mi canal de YouTube , que es donde decidimos reunir este y todos los materiales de Único Circular”, agrega.

El acceso al material también podrá ser a través de un código QR que vendrá junto a la entrad a del show de este viernes.



La gracia de que esté alojado en YouTube es que la música va acompañada de videos. “La característica del video es que es similar con un principio, algunas cosas en el medio y finales diferentes. El editor de video hizo un trabajo de recopilación de la trayectoria del grupo , así que hay fotos y videos de distintas ocasiones”.



“Salimos tocando”, aclara Pugni. Además de eso, todo lo que se recopiló en fotos, algunas en sepia, otras en blanco y negro, depende del artista que las sacó en su momento. Fotos de todo el archivo, del club de jazz, del festival de jazz de la manzana, de la tocada con el Sapo Benítez de invitado en aquel momento”.

P: ¿Cuándo fue el primer show?

R: Justo a los finales de la pandemia, en 2020, en Casa de la Cultura. En ese momento no teníamos esta formación, yo venía tocando en trío con Andrés Fuhr y con Jesús Fernández, y ellos fueron los músicos base, después vino Mario Silveri, que está radicado en Neuquén, y algunos músicos invitados. Porque aquel primer Único Circular, y que tiene un disco también, recopilaba muchas grabaciones de otros músicos , y con Luis Cide, en un momento.



Entonces, la diferencia más grande que hay entre cualquier otro Único de estos seis años que hemos tenido fechas es que acá vamos a festejar, no es que vamos a hacer una presentación, vamos a tocar. Es un concierto donde vamos a mencionar que hemos logrado hacer este expandido en estudio, con la masterización, y se grabó por el sistema digital, alquilamos consola, y nuestro bajista, Pablo Joubert, ofició de técnico de grabación y editor.



Se grabó con click, con cuenta de metrónomo, se hicieron varias tomas, se pudieron regrabar algunas cosas, entre las voces o algún agregado de instrumentos de percusión. La verdad es que el material final es precioso.

P: ¿Cuáles son las cuatro piezas que grabaron?

R: “Impression”, de John Coltrane, vas a reconocer la melodía, pero no esperes reconocer el tema como tal (risas). Otra es “On Green Dolphin Street”, de Kapeer & Washington. “Stolen Moments”, de Oliver Nelson, acá también vas a sacar la melodías, es uno de los que tenemos armado con la melodía original. El cantante recita dos poesías de Bukowski como arreglo lírico, digamos, y los solos que corresponderían a los solos en una obra de jazz normal están tocados con una rítmica de música disco. Eso está bueno Y el otro tema es “Cravo e Canela”, que son dos condimentos, una canción brasileña de Milton Nascimento, una samba en tres cuartos



Siempre llamó la atención la música de Milton, a todos, desde Mercedes Sosa hasta Spinetta y Pedro Aznar y a los jazzeros también porque él, como buen brasileño, estaba muy imbuido de tonalidades que van de la mano del jazz. Y cuando grabó este tema a mí me impactó. Después, todo el tiempo, cuando tenía que dar un ejemplo de cómo tocar un samba en tres, tarareaba ese tema.