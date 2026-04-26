Murió Adolfo Aristarain: el director de la mirada crítica

La pantalla del cine mundial se apogó ayer de tristeza cuando la Academia de Cine Español confirmó por la tarde la muerte del reconocido director y cineasta Adolfo Aristarain, en Buenos Aires a los 82. La Asociación Argentina de Actores, lo despidió en sus redes sociales y lo recordó como «un referente de un cine de fuerte impronta autoral, mirada crítica y proyección internacional».

El director de cine vivió entre Argentina y España. En ambos países fue armando su legado para el mundo entero: dejó una filmografía esencial y varias distinciones, la más reciente es la Medalla de Oro, entregada en 2024 por la Academia de Cine, «por ser uno de los nombres fundamentales en la historia del cine en español». Su obra combinó la narrativa clásica con un profundo compromiso social y político. También recibió el Goya de Oro a la mejor película iberoamericana por Un lugar en el mundo y el Goya al mejor guión adaptado por Lugares comunes.

Todas sus películas son reconocidas mudialmente. Entre las más destacadas están Tiempo de Revancha de 1981, filmada durante la última dictadura cívico militar de Argentina; Un lugar en el mundo, estrenada en 1992, que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y protagonista de una recordada descalificación en los premios Oscar; Martín Hache de 1997, aclamada por la crítica y el público internacional y Roma de 2004 que fue considerada como una despedida autobiográfica del cine.

Los críticos aseguran desde todos los tiempos, que la carrera de Aristarain es «inseparable de la historia del cine argentino y su conexión con España». En ese país vivió durante siete años, tiempo en el que rodó varias películas y trabajó junto a grandes figuras como Mario Camus, de quien fue asistente de dirección y colaborador en guiones.

Quién fue el director que unió un océano

Adolfo Aristarain nación en octubre de 1943 en Buenos Aires. Sus primeros trabajos en cine fueron como montajista y sonidista en Brasil y como ayudante de producción en Buenos Aires. A principio de los años 70 se mudó a Madrid, España, donde piso fuerte desempeñándose como ayudante de dirección. Tal vez la antesala de lo que sería el resto de su vida una notable trayectoria. Su debut como realizador fue en 1978 con la película La parte del león, protagonizada por Julio de Grazia, Luisina Brando y Fernanda Mistral.