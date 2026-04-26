Ariana Grande se suma a la saga de Robert De Niro y Ben Stiller: así será «La nueva Focker»

El universo de los Focker regresa a la pantalla grande con una incorporación que promete revolucionar la franquicia. Universal Pictures presentó en la CinemaCon de Las Vegas el primer tráiler de «La nueva Focker», la película que marca el retorno de Ben Stiller y Robert De Niro a sus icónicos papeles, pero con un giro generacional: Ariana Grande será la encargada de interpretar a Olivia Jones, la novia del hijo de Greg Focker.

En esta entrega, que se estrenará el próximo 26 de noviembre, los roles se invierten. Ahora es Greg (Stiller) quien asume el papel de suegro sobreprotector y desconfiado, mientras intenta mantener la aprobación de Jack Byrnes (De Niro).

El conflicto central surge de la fuerte personalidad de Olivia, quien rompe con el molde de la novia ingenua y cuestiona abiertamente la «protección» de Greg sobre su hijo Henry, asegurando que planea «liberarlo de sus garras».

Una negociadora del FBI en la familia

A diferencia de las tramas anteriores, el personaje de Ariana Grande cuenta con una ventaja competitiva: Olivia trabaja en el FBI realizando negociaciones con criminales. Esta formación psicológica le permite manejar la ansiedad de Greg con facilidad, lo que desata una rivalidad cargada de humor.

Greg, por su parte, está convencido de que la joven está entrenada para manipular a su familia y se niega a aceptarla.

Sin embargo, el mayor obstáculo para Greg será su propio suegro. Para su sorpresa, Jack Byrnes queda fascinado con la inteligencia y las habilidades de Olivia, al punto de considerarla apta para integrar el exclusivo «círculo de confianza» que fue el eje de la primera película. Con este panorama, la película promete ser uno de los grandes estrenos de fin de año, apostando al choque cultural entre la vieja escuela de Jack y la modernidad de Olivia.