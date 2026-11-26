El mundo de la música está de luto por la muerte de Andy Taylor, guitarrista y compositor de Duran Duran, quien falleció a los 65 años tras atravesar una prolongada enfermedad.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el músico murió el lunes 23 de noviembre, aunque la noticia se conoció durante las últimas horas del miércoles, a través de un comunicado difundido por su familia y sus excompañeros.

De qué murió Andy Taylor, el guitarrista de Duran Duran

El artista padecía cáncer de próstata metastásico, una enfermedad que le habían diagnosticado en 2018, según informó la agencia Reuters.

Taylor hizo público su diagnóstico en noviembre de 2022, cuando su estado de salud le impidió participar de la ceremonia de ingreso de Duran Duran al Salón de la Fama del Rock & Roll.

De acuerdo con el comunicado oficial, el guitarrista falleció en su casa, acompañado por sus seres queridos.

Su esposa destacó la importancia que la familia ocupó en la vida del músico y recordó la valentía con la que afrontó la enfermedad.

Quién era Andy Taylor, una de las figuras emblemáticas de Duran Duran

Nacido el 16 de febrero de 1961 en Inglaterra, Taylor comenzó a tocar la guitarra a los 11 años y se incorporó a Duran Duran en 1980.

Su estilo fue fundamental para definir la identidad musical de la banda, que alcanzó la fama internacional con una combinación de pop, rock y música electrónica.

Participó en la composición de grandes éxitos como Rio, Hungry Like the Wolf, Girls on Film y Save a Prayer, canciones que marcaron a toda una generación.

Además de su trayectoria en Duran Duran, integró la banda The Power Station, desarrolló una carrera como solista y trabajó como productor musical para reconocidos artistas internacionales.

La emotiva despedida de Duran Duran a Andy Taylor

Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor despidieron al guitarrista con un mensaje en el que destacaron su influencia artística, su personalidad y el papel que desempeñó durante los primeros años del grupo.

La familia y los integrantes de la banda solicitaron que, en lugar de enviar flores, quienes deseen homenajearlo realicen donaciones a Prostate Cancer UK, una organización dedicada a combatir el cáncer de próstata.

Su muerte deja un profundo vacío entre los seguidores de una de las bandas más representativas de la música de los años 80.