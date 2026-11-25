Andy Taylor, exguitarrista de Duran Duran, murió a los 65 años. La noticia fue comunicada por la banda y sus familiares, quienes informaron que el músico falleció en su casa, rodeado de sus seres queridos.

“Andy falleció en paz en su casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre”, señalaron en un comunicado conjunto.

Su esposa, Tracey, lo recordó tanto por su trayectoria musical como por su vida familiar. “Para el mundo, Andy fue un guitarrista brillante, pero para nosotros fue el marido más maravilloso, un padre cariñoso y el abuelo más orgulloso”, expresó.

“Él fue la roca de nuestra familia. Por todas las experiencias increíbles que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero”, agregó.

El legado de Andy Taylor en Duran Duran

Taylor nació el 16 de febrero de 1961 en la costa cercana a Newcastle, en el noreste de Inglaterra. Aprendió a tocar la guitarra a los 11 años y se convirtió en una pieza clave del sonido de Duran Duran.

Aunque Simon Le Bon era la cara visible del grupo, los riffs de guitarra de Taylor contribuyeron a definir la identidad musical de la banda, con una combinación de influencias del punk rock y la música dance.

Duran Duran fue uno de los principales exponentes del movimiento New Romantic en Reino Unido y alcanzó una enorme popularidad durante la década de 1980. Su éxito en Estados Unidos llegó a compararse con la Beatlemanía.

A lo largo de su trayectoria, el grupo vendió más de 100 millones de discos, consiguió 30 sencillos entre los 40 más escuchados del Reino Unido y 21 éxitos en el top 40 de las listas estadounidenses.

Canciones como “Rio” y “Hungry Like the Wolf” se convirtieron en clásicos de la banda, que también fue pionera en aprovechar el auge de los videos musicales para construir una imagen sofisticada y reconocible.