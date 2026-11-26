El Foro de la Juventud Rionegrina llega por primera vez a la zona andina. El encuentro, organizado por el Centro de Estudiantes de Río Negro en Buenos Aires (Cerneba), se realizará el sábado 28 de noviembre, de 9 a 13, en el auditorio de la CEB.

Después de una primera edición en Cipolletti, el Foro propone ahora un espacio para que las y los jóvenes de Bariloche, El Bolsón y la región conversen con referentes locales sobre los temas que más los atraviesan: cómo conseguir trabajo, cómo emprender, cómo moverse en la ciudad y qué futuro productivo tiene la cordillera, según destacó la organización.

Entre los disertantes confirmados para la mesa de Emprendedurismo digital se encuentran Emilio Mangas, fundador de «Dot Conecta», y Dani González, de «Estudio Fósil». Ambos buscarán responder a la pregunta: ¿cómo se emprende siendo joven en la época digital?

En la mesa de Urbanismo y Movilidad participarán la arquitecta Candela Valcárcel, delegada regional de apoyo del profesor Carlos Moreno, creador del concepto de «ciudad de 15 minutos», y Sixto Cristiani, magíster en Economía Urbana y director de Ciudad Próxima.

También Invap formará parte de la mesa de Innovación Tecnológica, donde se abordará el uso de la tecnología en el desarrollo de la región, con foco en los incendios forestales y su detección temprana. Para cerrar la jornada, la mesa de Producción y Turismo pondrá el énfasis en cómo desarrollar estas áreas de manera sustentable.

«Queremos que los jóvenes de la cordillera dejen de ser espectadores de las decisiones que se toman sobre su futuro. Este Foro es para escuchar a quienes ya están haciendo y para que cada uno se vaya con ideas concretas para su propio camino«, señaló

Imanol Lostra, organizador del evento.

La participación es abierta a jóvenes de toda la región, con inscripción previa en tally.so/r/WJOJNk. Los cupos son limitados por la capacidad del auditorio. La acreditación comienza a las 9.