Murió Catherine O’Hara, estrella protagonista de «Beetlejuice» y “Mi pobre angelito”

Catherine O‘Hara, ganadora del Emmy y estrella de la serie de televisión “Schitt’s Creek” y de la película “Mi pobre angelito”, murió a los 71 años, informó su equipo de representación este viernes.

Murió Catherine O’Hara, actriz ganadora del Emmy y figura de la comedia estadounidense

La muerte de O‘Hara fue confirmada por la oficina de Marc Gurvitz, parte de su equipo de representación, sin revelar detalles adicionales.

De acuerdo con el portal Page Six, la actriz canadiense habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles.

La artista desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como “Beetlejuice” y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, “The Studio”.

O’Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría varias veces, incluyendo la muy exitosa serie “Schitt’s Creek”.

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en “Double Negative” (1980). Tras varios papeles en otras producciones de televisión, O’Hara conquistó un rol marcante en el «Bettlejuice» de Tim Burton, en el cual interpretó a Delia, la frívola madrastra de Winona Ryder.

Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia “Mi pobre angelito” que disparó la carrera del entonces actor infantil.

AFP