“Melania”:el documental que revela el detrás de escena de la primera dama antes de la investidura de Donald Trump

El documental “Melania”, centrado en la vida de Melania Trump, llegará este viernes a los cines y promete ofrecer una mirada íntima y poco habitual sobre la esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento clave de su trayectoria pública y personal.

Cómo es «Melania», el documental de la mujer de Donald Trump

La producción se presenta como una crónica en primera persona, en la que la propia Melania Trump se convierte en protagonista y narradora de su historia. A lo largo de 104 minutos, el film recorre su recorrido desde sus orígenes hasta su consolidación como figura central de la política estadounidense, con especial foco en su rol como primera dama y su vínculo con el mandatario.

El documental está dirigido por Brett Ratner, cineasta conocido por grandes producciones de Hollywood, y se apoya en un registro cercano, con escenas privadas, momentos familiares y reflexiones personales que, según adelantaron medios internacionales como Variety y The Hollywood Reporter, buscan humanizar una figura históricamente reservada y distante frente a la prensa.

Uno de los ejes centrales del film es el período de los 20 días previos a la investidura presidencial de 2025, un lapso marcado por la exposición mediática, las tensiones políticas y las decisiones estratégicas que rodearon el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En ese contexto, Melania aparece como testigo directa del detrás de escena del poder, pero también como una mujer que reflexiona sobre su lugar, sus límites y su identidad.

De acuerdo a información difundida por medios estadounidenses, el proyecto contó con una inversión estimada de 75 millones de dólares, una cifra inusual para un documental de carácter político-personal, lo que refuerza la magnitud de la apuesta y el interés que genera la figura de la ex primera dama a nivel global.

Lejos del formato clásico de propaganda, “Melania” apunta a mostrar los contrastes entre la vida pública y privada, el impacto del poder en la intimidad familiar y la manera en que la protagonista construyó su perfil propio dentro de un escenario dominado por una de las figuras más polémicas de la política contemporánea.

Con su estreno en salas, el documental se suma a la ola de producciones audiovisuales que buscan releer el fenómeno Trump desde nuevas perspectivas, esta vez poniendo el foco en una voz que, hasta ahora, había permanecido mayormente en silencio.