Clásicos de Navidad: la lista de 10 mejores películas sobre el espíritu navideño

Diciembre, sinónimo de fiestas, también lo es del cine temático. Conocé cuáles y dónde ver los clásicos de la Navidad. 

Películas para mirar en Navidad.

Llega la época de balances y finalización de clases y, entre la planificación de viajes por vacaciones y las fiestas de fin de año, también es tiempo de armar el arbolito de Navidad. Además, las redes sociales se “inundan” de recetas navideñas y los supermercados reciben a miles de personas que no solo van a en busca de precios y variedades de marcas, sino también de productos y regalos.

Películas para ver en Navidad

Otro de los clásicos de las fiestas de fin de año son las películas navideñas. Hay un listado de 10 títulos que son clásicos y se pueden ver en el cable como en plataformas. Las mismas son películas que acompañan la llegada de diciembre con historias emotivas, familiares y mágicas.

La Navidad en el cine es sinónimo de emoción, reencuentros y tradiciones que atraviesan generaciones. Cada diciembre, las plataformas se llenan de producciones que celebran la esperanza, los vínculos familiares y el encanto de las fiestas. Para muchos, estas películas forman parte del ritual navideño tanto como el arbolito o los regalos.

A lo largo de los años, los clásicos se han mantenido firmes, mientras nuevas propuestas se suman para renovar la cartelera festiva. Lo cierto es que todas buscan transmitir un mensaje cálido y envolver al espectador en la magia de una de las celebraciones más importantes del año a nivel mundial.

Las mejores películas para ver en Navidad

Las películas más destacadas entre el público para ver en Navidad son:

  • Mi Pobre Angelito (Home Alone)
  • El Grinch
  • Elf: El Duende
  • Love Actually
  • El Expreso Polar (The Polar Express)
  • Milagro en la Calle 34
  • Klaus
  • El Extraño Mundo de Jack
  • The Holiday
  • Navidad de Golpe (Falling for Christmas)

Actualmente, la mayoría de estos títulos pueden verse en plataformas como:

  • Disney+
  • Netflix
  • Amazon
  • Prime Video
  • HBO Max

Los temas más tratados en películas de Navidad

En general, el argumento más recurrente en las películas navideñas gira en torno a la unión familiar, las segundas oportunidades, el poder de la generosidad y la capacidad de la Navidad para transformar incluso a los personajes más escépticos.

Como cada fin de año, estas historias invitan a hacer una pausa, disfrutar del hogar y revivir la magia que convierte a diciembre en un mes único, lleno de emociones y rituales que se comparten en todo el mundo.

Temas

Navidad

Películas

