Clásicos de Navidad: la lista de 10 mejores películas sobre el espíritu navideño

Llega la época de balances y finalización de clases y, entre la planificación de viajes por vacaciones y las fiestas de fin de año, también es tiempo de armar el arbolito de Navidad. Además, las redes sociales se “inundan” de recetas navideñas y los supermercados reciben a miles de personas que no solo van a en busca de precios y variedades de marcas, sino también de productos y regalos.

Películas para ver en Navidad

Otro de los clásicos de las fiestas de fin de año son las películas navideñas. Hay un listado de 10 títulos que son clásicos y se pueden ver en el cable como en plataformas. Las mismas son películas que acompañan la llegada de diciembre con historias emotivas, familiares y mágicas.

La Navidad en el cine es sinónimo de emoción, reencuentros y tradiciones que atraviesan generaciones. Cada diciembre, las plataformas se llenan de producciones que celebran la esperanza, los vínculos familiares y el encanto de las fiestas. Para muchos, estas películas forman parte del ritual navideño tanto como el arbolito o los regalos.

A lo largo de los años, los clásicos se han mantenido firmes, mientras nuevas propuestas se suman para renovar la cartelera festiva. Lo cierto es que todas buscan transmitir un mensaje cálido y envolver al espectador en la magia de una de las celebraciones más importantes del año a nivel mundial.

Las mejores películas para ver en Navidad

Las películas más destacadas entre el público para ver en Navidad son:

Mi Pobre Angelito (Home Alone)

El Grinch

Elf: El Duende

Love Actually

El Expreso Polar (The Polar Express)

Milagro en la Calle 34

Klaus

El Extraño Mundo de Jack

The Holiday

Navidad de Golpe (Falling for Christmas)

Actualmente, la mayoría de estos títulos pueden verse en plataformas como:

Disney+

Netflix

Amazon

Prime Video

HBO Max

Los temas más tratados en películas de Navidad

En general, el argumento más recurrente en las películas navideñas gira en torno a la unión familiar, las segundas oportunidades, el poder de la generosidad y la capacidad de la Navidad para transformar incluso a los personajes más escépticos.

Como cada fin de año, estas historias invitan a hacer una pausa, disfrutar del hogar y revivir la magia que convierte a diciembre en un mes único, lleno de emociones y rituales que se comparten en todo el mundo.

NA