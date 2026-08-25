Murió Dolly Parton: qué se sabe sobre la causa de muerte de la estrella del country

Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country estadounidense, murió este martes a los 80 años. La noticia fue confirmada por su familia, que no informó cuál fue la causa de su muerte.

Dolly Parton murió a los 80 años: sus últimos problemas de salud

La artista había atravesado problemas de salud durante los últimos meses. En mayo había cancelado una serie de conciertos previstos en Las Vegas y explicó en videos publicados en sus redes sociales que, aunque el tratamiento por una enfermedad no especificada avanzaba favorablemente, todavía no se encontraba en condiciones de regresar a los escenarios.

Sin embargo, hasta el momento, sus familiares no precisaron qué enfermedad padecía ni si estuvo directamente relacionada con su fallecimiento.

“Dolly ha vivido en la luz y ahora está en los brazos de Jesús”, expresó su sobrino Bryan Seaver al comunicar la muerte. Su esposo, Carl Dean, había fallecido el año pasado.

La partida de Parton cierra una trayectoria de casi seis décadas. Nacida en una familia pobre de Tennessee, llegó a Nashville después de terminar el colegio y rápidamente se convirtió en una de las voces más reconocidas del género.

A lo largo de su carrera escribió unas 3.000 canciones, entre ellas “I Will Always Love You”, popularizada internacionalmente por Whitney Houston, y “9 to 5”. Publicó 49 álbumes de estudio y más de un centenar de trabajos recopilatorios y colaboraciones.

Además de cantante y compositora, fue actriz, empresaria y filántropa. Su influencia trascendió la música y la convirtió en un símbolo de la cultura estadounidense.

Con información de AFP