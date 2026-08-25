Paredes y Tevez, juntos: la foto que emocionó al mundo Boca

Leandro Paredes y Carlos Tevez se reunieron este martes y protagonizaron una fotografía que rápidamente generó repercusión entre los hinchas de Boca, en un encuentro en el que además intercambiaron camisetas y volvieron a reflejar la relación de afecto que mantienen desde hace años, mucho antes de que el actual capitán “Xeneize” pudiera construir su propia historia en Primera División.

La imagen apareció justamente en un momento particular, ya que durante los últimos días se había viralizado un antiguo video en el que un Paredes todavía niño aparecía junto a Tevez durante un partido de Boca.

Aquella secuencia terminó adquiriendo otra dimensión más de dos décadas después: el chico que miraba desde afuera terminó siendo campeón del mundo, construyó una extensa trayectoria europea y regresó al club para transformarse en uno de sus principales referentes.

Pero la historia entre ambos es todavía más profunda: cuando Paredes tenía apenas 11 años recibió una propuesta para incorporarse a Barcelona y su familia atravesó un momento de enorme incertidumbre ante la posibilidad de abandonar la Argentina.

Fue entonces cuando su madre decidió pedirle ayuda a Tevez, que ya era una figura reconocida internacionalmente y conocía perfectamente las dificultades que rodean a un juvenil cuando comienzan a aparecer grandes clubes.

El “Apache” aconsejó a la familia y envió a una persona de confianza para orientarla, un gesto que Paredes y su entorno continuaron recordando muchos años después.

Finalmente, el mediocampista permaneció en Boca, llegó a Primera y debutó oficialmente en 2010 antes de comenzar su recorrido por Europa.

Tevez, mientras tanto, se transformó en uno de los grandes ídolos contemporáneos de la institución, con cinco etapas vinculadas al club entre su carrera como juvenil y sus diferentes ciclos como futbolista profesional, además de títulos nacionales e internacionales.

Aunque pertenecen a generaciones diferentes y nunca llegaron a compartir oficialmente un plantel profesional de Boca, sus caminos estuvieron vinculados desde mucho antes de que Paredes alcanzara la elite.

Incluso Tevez destacó recientemente el regreso del campeón del mundo al club y comparó aquella decisión con la que él mismo tomó en 2015, cuando volvió desde Juventus todavía en plena vigencia europea.

Ahora volvieron a encontrarse lejos de una cancha y dejaron una fotografía cargada de simbolismo para los hinchas: el ídolo que ayudó a la familia cuando Paredes todavía soñaba con llegar y aquel chico convertido hoy en capitán de Boca.