Luto en la música mundial: murió Dolly Parton, la legendaria reina del country, a los 80 años

Dolly Parton, la indiscutida reina de la música country, murió a los 80 años de edad en las últimas horas. La dolorosa información fue ratificada por su sobrino, a través de un video difundido en la red social Instagram, generando de inmediato una oleada masiva de homenajes y condolencias provenientes de las principales figuras de la escena internacional.

Dolly Parton venía arrastrando complicaciones físicas en las últimas semanas, las que la habían forzado a suspender compromisos laborales y apariciones públicas de alto perfil en los Estados Unidos.

Murió Dolly Parton: el mensaje del sobrino en redes sociales, anunciando su partida

El encargado de transmitir su deseo, tras su muerte, fue su sobrino Brian Seaver, quien fue su jefe de seguridad por más de dos décadas: “Este anuncio es algo que Dolly me pidió hace años”.

“La tristeza está con nosotros, no con Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús“, agregó.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Murió Dolly Parton: los problemas de salud y las últimas declaraciones públicas

La partida de la estrella se produjo apenas días después de que ella misma compartiera una actualización sobre su cuadro médico, en diálogo con la revista People.

En aquella entrevista, brindada el viernes 21 de agosto 2026, Dolly Parton reconoció que atravesaba un período complejo derivado de afecciones a las que no les había prestado atención médica a tiempo durante los años en que se dedicó de lleno al cuidado de su esposo, Carl Dean, quien había fallecido en marzo 2025.

Pese a que admitió que lidiaba con cuadros de deshidratación y mareos que la obligaron a cancelar su residencia en Las Vegas y a ausentarse de la inauguración de una nueva atracción en su parque temático Dollywood en Tennessee, la cantautora conservaba intacto su optimismo: «Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!», había remarcado en lo que terminó siendo su última declaración pública.

El deterioro de su bienestar en este último tramo encendió las alarmas de sus médicos en Nashville, quienes le habían indicado reposo estricto para evitar traslados.

La noticia de su deceso movilizó a millones de seguidores que inundaron las plataformas virtuales con mensajes de agradecimiento por su calidez humana y su incansable labor filantrópica, convirtiéndola en tendencia absoluta a nivel global.

Dolly Parton, de la pobreza rural en Tennessee a vender 160 millones de discos de música country

La trayectoria de Dolly Parton representa una de las historias de superación más admiradas de la cultura popular norteamericana. Nacida en 1946 en Pittman Center, Tennessee, en el seno de una humilde familia de 12 hermanos, comenzó a cantar en la iglesia de su abuelo a los seis años y a componer sus propios temas a los siete.

Tras su debut formal en 1967 con el disco Hello, I’m Dolly, la cantautora edificó una carrera monumental que superó los 160 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, consagrándose como la artista femenina más exitosa en la historia de la música country.

Clásicos inmortales como «Jolene», «9 to 5» y la célebre balada «I Will Always Love You» trascendieron generaciones enteras y moldearon el cancionero contemporáneo.