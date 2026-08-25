Qué dijo el presidente del Tribunal Federal de Neuquén sobre las condenas en el juicio «Escuelita»

“Es normal que no todas las cosas salen por unanimidad en un cuerpo colegiado, porque algunos opinan una cosa, otros otra respecto de la prueba producida durante el juicio”, explicó el presidente del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Alejandro Cabral al término de conocida la condena. De 16 puntos resolutorios, hubo siete, de las penas para los imputados, que salieron por mayoría de dos de los tres vocales.



Los fundamentos fueron diferidos para una etapa posterior y las diferencias y conformación de mayorías entre los vocales del Tribunal Oral Federal para ésta sentencia de la cual hoy se conoció la parte resolutoria, se conocerán luego.



En lo que coincidieron por mayoría el juez Alejandro Silva y Cabral fue en que el gendarme Miguel Cil, no hubiera resultado condenado. “Entendimos que lo teníamos que dejar en claro, por el derecho a la verdad, el de los familiares a conocer, más como terminó trágicamente. Ya se había producido toda la prueba del juicio y los alegatos, por eso consideramos que era importante decirlo», dijo Cabral.

El público le dio la espalda a Jorge Di Pasquale mientras hablaba (foto Cecilia Maletti)

La fiscalía solicitó medidas especiales respecto a las infancias que fueron víctimas durante el secuestro y torturas de sus padres, pero el TOF encomendó esta tarea a la fiscalía federal. “Lo evaluamos y creemos que son puntos importantes, pero creemos que la fiscalía tiene todos los elementos para hacerlo”, dijo Cabral en tanto al “daño transgeneracional” aludido lo consideró “novedoso”.



Respecto a los cinco meses de juicio, evaluó que se llevó a cabo con normalidad y que la experiencia lograda por el personal del tribunal en los procesos anteriores, facilitó el tránsito del proceso.

Consultado por su apreciación respecto a los juicios de lesa humanidad, Cabral respondió que “Creo que son sumamente importantes estos juicios, justamente por el derecho a la verdad. Me parece muy importante que se hagan. Después, la valoración de cada una de las posturas de la sentencia estará en los votos de cada uno de los jueces”, dijo.



Sobre la descalificación que hizo Jorge Di Pasquale al tribunal cuando habló de una venganza de una comisión especial, Cabral aseguró que “es la postura que mantienen casi el 80 por ciento de los que participaron en estos hechos. Ellos consideran que fue una guerra y que cumplían un rol en ese momento; sí, hubo descalificación, a mí no me afecta que él entienda que ésta es una comisión especial y no me siento ninguna comisión especial, creo que rendí los concursos correspondientes y fui nombrado conforme lo establece la Constitución Nacional”, planteó .