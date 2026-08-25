Incidente fatal en un yacimiento de Vaca Muerta: murió un trabajador y otro fue evacuado de urgencia

Un incidente fatal ocurrió en un yacimiento de Vaca Muerta este martes 25 de agosto. Según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, un trabajador murió y otro fue evacuado de urgencia para su asistencia médica.

El hecho ocurrió en el bloque Rincón del Mangrullo y se trataría de una fuerte descompresión que generó el trágico desenlace. El área es administrada bajo un esquema de joint venture 50/50 por YPF -operador- y Pampa Energía.

Foto: Gentileza.

Un trabajador fue evacuado

Desde YPF comunicaron que se desplegó de inmediato a los equipos de emergencia y se activaron los protocolos correspondientes.

Además de la víctima fatal, informaron que otro empleado de la compañía fue trasladado por vías aéreas para recibir atención médica de urgencia.

Asimismo, precisaron que el incidente ya fue controlado y que la planta ya se encuentra operativa nuevamente.