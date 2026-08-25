El Torneo Regional Amateur tiene su presentación oficial en Neuquén en un acto con la presencia de autoridades del Consejo Federal y dirigentes del fútbol regional.

El campeonato comenzará el próximo fin de semana con una nutrida participación de clubes zonales en búsqueda de los ascensos al Federal A y al nuevo Torneo Argentino del Interior que comenzará el año que viene.

El evento comenzó pasadas las 16 horas en el Museo Nacional de Bellas Artes. La decisión de elegir a Neuquén como sede del lanzamiento fue una novedad ya que este tipo de actos se suelen realizar en el predio de la AFA en Ezeiza y no en el interior.

Esta elección refleja la estrecha relación entre Lifune y el Consejo Federal. El titular del CF y vicepresidente de la AFA, Javier Treuque, es uno de los que asistió al evento.

En el evento, se reafirmó que serán cuatro los ascensos al Federal A y doce al Torneo Argentino del Interior. Además, una vez finalizada la fase de grupos se habilitará la posibilidad de incorporar dos jugadores del Federal A.

Los neuquinos que jugarán el torneo son: Independiente, Maronese, Río Grande, San Patricio del Chañar y Alianza.

Los rionegrinos son: Atlético Regina, La Amistad, Deportivo Roca, Unión de Allen, Cruz del Sur, Estudiantes Unidos, Puerto Moreno, Deportivo Darwin, Deportivo Beltrán, Sportsman, Independiente de Río Colorado y Talleres de San Antonio Oeste. También están los bonarenses Villalonga y Jorge Newbery de Carmen de Patagones que juegan en la liga rionegrina.