Deportivo Viedma avanzó al Final Four de la Liga Federal Formativa U21

Más allá de la caída en el último partido del cuadrangular, Deportivo Viedma logró el objetivo de clasificar al Final Four de la Liga Federal Formativa Sub 21 de Básquet.

El conjunto de la capital rionegrina, que nuevamente fue local el pasado fin de semana, avanzó a la ronda decisiva tras apoderarse del Grupo G, en una apasionante definición que incluyó un triple empate al cierre de los cruces.

Depo, campeón defensor del certamen, comenzó su participación derrotando a San Lorenzo de Almagro en el debut por 82 a 66, tomándose revancha de lo ocurrido en el pasado cuadrangular Interregional; y venciendo a Banda Norte en el segundo partido por 71 a 63.

Y si bien no pudo con Ferro Carril Oeste en el encuentro decisivo, cayendo por un ajustadísimo 58 a 56, el conjunto de Viedma prevaleció en el triple empate quedando como el mejor de la zona, aventajando a Ferro, que clasificó como el mejor segundo por delante de Banda Norte.

El Final Four que definirá al campeón del certamen se disputará el 5 y 6 de septiembre, en escenario a definir. Depo chocará en el primer duelo ante Deportivo Norte, mientras que el cruce restante lo animarán Ferro y Quilmes de Mar del Plata.

Los ganadores de esos encuentros jugarán la final al día siguiente por el título de campeonato. Deportivo Viedma logró la corona en la pasada edición y procurará revalidar laureles.