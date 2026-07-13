Murió Sam Neill, el mítico doctor Alan Grant de Jurassic Park, y conmociona al cine mundial

El cine de Hollywood y la cultura pop internacional perdieron a uno de sus rostros más queridos y respetados. Sam Neill murió este lunes a los 78 años de edad en Australia. La devastadora noticia fue confirmada por sus familiares directos a través de un comunicado oficial, donde detallaron con profunda tristeza que el deceso del intérprete, inmortalizado por su papel del paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, ocurrió de forma «repentina e inesperada».

El anuncio golpeó con fuerza a la industria y a millones de fanáticos alrededor del globo, especialmente por el complejo contexto médico que el actor arrastraba. En abril pasado, el propio Neill había conmovido al público al revelar que padecía un linfoma no hodgkiniano en estadio tres.

Aunque la familia decidió no especificar la causa biológica exacta de este desenlace fulminante, sus allegados llevaron alivio a sus seguidores al aclarar un detalle clave: el actor partió estando completamente libre de cáncer, consolidando su fase de remisión tras someterse a un innovador tratamiento genético.

Del anonimato al éxito mundial con Spielberg

Nacido bajo el nombre de Nigel John Dermot Neill en Irlanda del Norte en 1948, el actor se radicó en Nueva Zelanda a los siete años, donde adoptó el nombre artístico de Sam para evitar las burlas escolares por su acento británico.

Tras una extensa formación en la Isla Sur del país oceánico, construyó una carrera implacable de cinco décadas caracterizada por su versatilidad:

El fenómeno de 1993: Steven Spielberg lo eligió para encabezar Jurassic Park , la superproducción de dinosaurios que redefinió los efectos especiales y recaudó miles de millones de dólares, transformando su personaje en un ícono eterno.

Steven Spielberg lo eligió para encabezar , la superproducción de dinosaurios que redefinió los efectos especiales y recaudó miles de millones de dólares, transformando su personaje en un ícono eterno. Cine de culto: brilló en obras maestras de la cinematografía mundial como El Piano (junto a Holly Hunter) y la asfixiante película de terror In the Mouth of Madness, dirigida por John Carpenter.

brilló en obras maestras de la cinematografía mundial como El Piano (junto a Holly Hunter) y la asfixiante película de terror In the Mouth of Madness, dirigida por John Carpenter. Vigencia en streaming: en los últimos años, conquistó a las nuevas generaciones interpretando al calculador inspector Chester Campbell en la aclamada serie británica Peaky Blinders.

«Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida», expresaron sus seres queridos en el texto de despedida, cerrando el telón para un artista que supo equilibrar los grandes tanques comerciales del cine con producciones independientes de altísimo vuelo actoral.