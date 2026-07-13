Próximo sorteo de Quini 6: $8.550 millones en juego tras la noche de 71 afortunados

El Quini 6 volvió a concentrar la expectativa de miles de apostadores, en todo Argentina, tras el sorteo número 3.389 realizado este domingo 12 de julio 2026. En una jornada donde la fortuna se plantó firme, los primeros premios de las variantes Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron completamente vacantes debido a la ausencia de tarjetas con el puntaje ideal.

Según los datos provistos oficialmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, esta falta de ganadores mayores en el Quini 6 catapultó el pozo estimado para la próxima edición, aunque la jugada sí distribuyó millones en su esquema de resolución obligatoria: el «Siempre Sale».

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 12 de julio 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe arrojó las combinaciones correspondientes al fin de semana, dejando un tablero complejo para los seguidores de este juego de azar. A continuación, detallamos las cifras favorecidas en cada una de sus modalidades:

Tradicional Primer Sorteo : 01 – 03 – 16 – 24 – 25 – 31 (Vacante)

: 01 – 03 – 16 – 24 – 25 – 31 (Vacante) La Segunda del Quini : 02 – 03 – 20 – 31 – 36 – 43 (Vacante)

: 02 – 03 – 20 – 31 – 36 – 43 (Vacante) La Revancha : 11 – 18 – 23 – 31 – 38 – 41 (Vacante)

: 11 – 18 – 23 – 31 – 38 – 41 (Vacante) El Quini que Siempre Sale: 02 – 10 – 22 – 23 – 32 – 40 (71 ganadores con 5 aciertos)

La gran alegría de la noche se dio de manera plenamente federal a través del «Siempre Sale», categoría que registró a 71 afortunados ganadores con cinco aciertos, quienes se repartirán el pozo asignado para esta modalidad de forma directa.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: el pozo estimado de Quini 6 asciende a $8.550 millones

Debido a los montos remanentes acumulados durante la última jugada, las autoridades organizadoras actualizaron los valores para el sorteo número 3.390, programado para el próximo miércoles 15 de julio 2026 a las 21:15. Para esta nueva cita con la suerte, el Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de $8.550 millones.

Los interesados en participar pueden registrar sus cupones comerciales con sus seis números de la suerte, en cualquier agencia oficial de lotería antes del límite de cierre comercial de la jornada del sorteo. Como establece la reglamentación de transparencia institucional, el acto oficial se transmitirá en directo desde la sala de la institución santafesina y podrá seguirse en vivo mediante la TV Pública, señales televisivas asociadas y por streaming en la cuenta oficial de YouTube.