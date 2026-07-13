Construirán sedes vecinales en ocho barrios de Viedma: cuáles serán los beneficiados

La Municipalidad de Viedma elevará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de Construcción Progresiva de Sedes Vecinales, una iniciativa que permitirá avanzar en la construcción de edificios propios para las juntas vecinales y definir los terrenos municipales donde se emplazarán.

La propuesta apunta a fortalecer el rol institucional de estas organizaciones barriales y promover la descentralización de actividades municipales, sociales y culturales hacia los distintos sectores de la ciudad.

Cómo se ejecutará el programa de sedes vecinales

Además de establecer un marco formal para el programa, el proyecto fija un procedimiento unificado para la planificación, ejecución y control administrativo de las obras, con el objetivo de garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos y optimizar la inversión municipal. Las construcciones se ejecutarán de manera progresiva, según la disponibilidad presupuestaria de cada año.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la iniciativa busca dar respuesta a una demanda histórica de varios barrios que, pese a su crecimiento y consolidación, todavía no cuentan con una sede propia para el funcionamiento de sus juntas vecinales.

El subsecretario de Gobierno y Juntas Vecinales, Juan José Rosso, explicó que el intendente Marcos Castro les ha «encomendado fortalecer el rol político e institucional de las Juntas Vecinales, promoviendo la participación ciudadana. Era necesario dar este paso para garantizar la infraestructura que permita consolidar el trabajo de estas instituciones en cada barrio».

Ocho barrios serán parte de la primera etapa

La primera etapa del programa contempla la construcción de sedes para las Juntas Vecinales de Don Bosco, Currú Leuvú, Gobernador Castello, Álvarez Guerrero, Norte, San Roque, 22 de Abril y 30 de Marzo.

En Don Bosco y Currú Leuvú se atenderá un reclamo histórico por la falta de un espacio institucional propio. También se avanzará con obras en Gobernador Castello y Álvarez Guerrero, mientras que en Norte y San Roque se busca fortalecer la atención comunitaria y el desarrollo de actividades sociales y recreativas.

En tanto, las juntas vecinales de los barrios 22 de Abril y 30 de Marzo, creadas recientemente, fueron incorporadas al programa para acompañar desde sus inicios su desarrollo institucional y comunitario.

Cómo serán las nuevas sedes

El proyecto prevé que las sedes se construyan mediante un esquema de etapas funcionales, lo que permitirá que cada edificio pueda comenzar a utilizarse aun antes de estar completamente finalizado.

La primera etapa incluirá un núcleo básico con hall de acceso, cocina, sanitarios, baño accesible y un aula-taller destinada a capacitaciones y actividades comunitarias. En una segunda instancia se incorporará una oficina administrativa para el funcionamiento de la junta vecinal y, finalmente, se construirá un Salón de Usos Múltiples (SUM) junto con espacios de depósito.

Salvo la sede del barrio San Roque, que ya cuenta con un proyecto arquitectónico específico, el resto de las construcciones se realizará a partir de un prototipo diseñado por la Dirección de Proyectos Territoriales de la Secretaría de Obras Públicas, con el objetivo de unificar criterios técnicos, optimizar materiales y reducir costos de ejecución.

Asimismo, las obras estarán organizadas en seis procesos estandarizados que abarcan fundaciones, estructura, cubierta, instalaciones sanitarias y eléctricas, revoques y terminaciones.

El intendente Marcos Castro sostuvo que este plan de infraestructura se complementa con el fortalecimiento institucional de las juntas vecinales y la continuidad de sus procesos democráticos.

«Con este programa damos una respuesta concreta a una demanda histórica. Las sedes vecinales son el lugar donde se construye comunidad. Con una planificación ordenada y el trabajo conjunto, vamos a poder llegar a más barrios», afirmó el jefe comunal.