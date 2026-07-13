Un feroz incendio arrasó con una fábrica en Cipolletti y obligó a evacuar viviendas

El incendio de gran magnitud en Cipolletti se desató en General Paz al 1100. Foto: Guillermo Copello.

Un importante operativo se desplegó durante la madrugada de este lunes en Cipolletti tras un incendio de grandes dimensiones que afectó el predio de la empresa Malaquita, dedicada a la fabricación de módulos habitacionales, según indicaron desde el Municipio en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

El fuego comenzó alrededor de las 00 en las instalaciones ubicadas en la esquina de General Paz al 1100. La magnitud de las llamas obligó a convocar a dotaciones de bomberos de distintas localidades de la región para evitar que el fuego se propagara a sectores linderos.

El incendio de gran magnitud en Cipolletti se desató en General Paz al 1100. Foto: Guillermo Copello.

Según pudo saber este medio, las tareas se extendieron durante varias horas y el foco ígneo logró ser contenido entre las 2 y las 3 de la madrugada.

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Del operativo participaron bomberos de Cipolletti, junto con dotaciones de Fernández Oro, Cinco Saltos y Centenario. También intervinieron efectivos de la Policía de Río Negro y personal de la Municipalidad de Cipolletti.

Como medida preventiva, desde el Municipio indicaron que algunas familias que residen en las inmediaciones del establecimiento fueron evacuadas mientras se desarrollaban las tareas para controlar las llamas.

Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas.

Qué se sabe de la empresa afectada: ya había sido intimado a trasladar su actividad

La empresa afectada es Malaquita, una firma dedicada a la fabricación de módulos habitacionales vinculada al reciclaje. Pertenece a Crisalis, que actualmente también lleva adelante las tareas de limpieza del galpón de La Anónima, destruido por el incendio ocurrido semanas atrás en Cipolletti.

Tras el incendio, en diálogo con Diario RÍO NEGRO el secretario de Fiscalización de Cipolletti, Diego Zuñiga, informó que el predio había sido alcanzado por actuaciones municipales antes del siniestro.

Según explicó, la empresa fue clausurada por el municipio en enero de 2026 por desarrollar una actividad industrial en una zona cuya zonificación ya no era compatible con ese tipo de establecimientos y por detectarse irregularidades en materia de habilitación comercial. A partir de esa medida, se ordenó el traslado de la actividad al Parque Industrial, disposición que, según el funcionario, «ya opera en el parque industrial el grueso de la empresa».

Sin embargo, el funcionario indicó que continuó funcionando en el lugar parte de la empresa dedicada a la fabricación de módulos habitacionales, que también fue intimada a cesar su actividad y completar el proceso de mudanza.

El funcionario sostuvo que, al momento del incendio, «gran parte de la maquinaria, residuos industriales y materiales asociados a la actividad de reciclado, incluidos elementos que podían contener solventes o hidrocarburos, ya no se encontraban en el lugar», por lo que consideró que esa situación «probablemente contribuyó a que el siniestro no tuviera consecuencias aún más graves».

Además, señaló que no se trata de un caso aislado. Indicó que otra empresa del rubro de acopio y compraventa de metales también fue intimada por el municipio a trasladarse a una zona industrial y que, meses atrás, completó ese proceso de mudanza.

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