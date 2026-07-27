Óscar Córdoba respaldó a Álvaro Montero tras la derrota de Boca ante Riestra: «Es un arquero de selección»

La goleada sufrida por Boca ante Deportivo Riestra en el inicio del Torneo Clausura dejó varios apuntados, y uno de ellos fue Álvaro Montero. El arquero colombiano recibió fuertes críticas luego del 3-0 en el estadio Guillermo Laza, aunque rápidamente encontró respaldo en una voz autorizada: Óscar Córdoba, uno de los máximos referentes del puesto en la historia del club.

El exguardameta xeneize salió en defensa de su compatriota y pidió no apresurarse con los cuestionamientos. «Es un arquero de selección, por Dios. Hoy lo queremos decapitar, está dentro de presentar examen en Boca, ya lo hizo en Vélez. No tengo dudas de que se va a reponer y va a salir para adelante», expresó Córdoba en una entrevista con ESPN.

La actuación ante Riestra contrastó con la imagen que Montero había dejado unos días antes en su presentación oficial. En el triunfo frente a O’Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana respondió con seguridad cuando fue exigido, pero ante el Malevo no logró evitar la caída de su arco y terminó siendo uno de los futbolistas más señalados por los hinchas tras los tres goles recibidos.

El respaldo de Córdoba no sorprendió. Incluso antes de que el colombiano se convirtiera en refuerzo de Boca, el histórico arquero había elogiado públicamente sus condiciones. En ese momento, Montero le respondió con admiración: «Ojalá uno pueda lograr hacer aunque sea un poquito todo lo que ese gran arquero de nuestra historia hizo», había manifestado.

Ahora, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará recuperarse rápidamente cuando visite a O’Higgins por la revancha del repechaje. Montero terminó el encuentro frente a Riestra con un golpe en la rodilla derecha tras chocar con Marco Pellegrino, pero la molestia no pasó de un traumatismo y todo indica que estará disponible para defender el arco de Boca en Chile.