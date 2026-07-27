Antes de las vacaciones, Franco Colapinto tendrá dos jornadas de trabajo extra en Hungría

Todavía no empiezan las vacaciones para el piloto argentino Franco Colapinto, que mañana y el miércoles continuará con actividad en pista en el Hungaroring de Budapest junto al equipo Alpine.

Luego de la decepcionante actuación del team en el Gran Premio de Hungría, undécima cita de la temporada, el pilarense completará unos cuántos kilómetros a bordo del A526, ensayo programado por Pirelli, el proveedor oficial de neumáticos de la F1.

El objetivo de la jornada será probar y examinar los nuevos neumáticos que la firma italiana proyecta y desarrolla para la próxima temporada; tiempo en pista que Alpine también aprovechará para buscar mejoras en el monoplaza.

"FALTÓ RITMO". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine luego de quedar 15° en el Gran Premio de Hungría.



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Colapinto se subirá al auto en ambas jornadas, tal como lo hará el equipo Audi con sus dos pilotos. Aston Martin, por su parte, solo acelerará durante mañana, mientras aguarda por un nuevo impulsor desarrollado por Honda para el resto del campeonato.

“Voy a descansar un poco. Creo que viene bien resetear y arrancar de nuevo. Con ganas de encarar el test acá en Hungría para aprender un poco más del auto, y después sí relajaremos un poco”, expresó Colapinto ayer, tras arribar 15° en la carrera ganada por el inglés Lando Norris.

Cumplido el compromiso de Pirelli, el equipo francés retornará a Enstone (Inglaterra) y comenzará a trabajar a fondo sobre las actualizaciones aerodinámicas prometidas para la segunda parte del certamen, algo que los rivales directos, como Racing Bulls y Haas, ya implementaron con éxito en Hungría.

El piloto argentino, por su parte, se tomaría menos de cinco días de descanso y volvería rápidamente al trabajo en la sede del team. Allí, como siempre, lo espera mucho simulador y tareas de desarrollo codo a codo con los ingenieros.

Además, según trascendió en Infobae, Franco tendrían previsto incrementar su entrenamiento físico durante esta pausa y así estar a tono para la segunda mitad de campeonato.