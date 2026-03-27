Música, teatro y ballet: los espectáculos para este fin de semana en el Alto Valle

Saverio el cruel, este sábado, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240, Neuquén)

Neuquén

The Animal Boom

Teatro

Este sábado, llega The Animal Boom al escenario del teatro El Arrimadero (Misiones 234). Una comedia para reír, sorprenderse y preguntarse: ¿qué pasa cuando el plan perfecto se vuelve salvaje?

Entrada: $20.000. Anticipadas: +54 9 298 413-0594 (Jazmín)

Elenco: Gonzalo Molina, Santiago Acosta, Victoria Suriano y Yazmín Barrera. Dramaturgia: Gonzalo Molina. Dirección: Sauco Sarachu. Diseño e iluminación: Manke Páez.

El ogro y sus amigos

Teatro musical

Este sábado, a las17, en el Cine Teatro Español de Neuquén (Av. Argentina 235), úna función de esta obra de teatro musical para disfrutar en familia! En el “El Ogro y sus amigos” los personajes de cuentos clásicos coinciden en el bosque en busca de los finales felices que una bruja les arrebató. Una historia que pone en valor el acompañamiento, los vínculos y el crecimiento compartido. ¡Podrán cambiar su destino? La respuesta aparece en escena, con música, humor y toda la magia del espectáculo.

Entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la sala. Retiro en boletería de la sala de 8.30 a 21. Este sábado a las 16.

Saverio el cruel

Teatro

Este sábado, a las 21.30, en Ámbito Histrión (Chubut 240) se despide Saverio el cruel, la obra escrita por Roberto Arlt con adaptación y puesta en escena de Ricardo Bruce.

La ironía, el humor negro y la sátira se entrelazan en una puesta en escena arrolladora.

Saverio, un hombre común, es atrapado en un peligroso juego de manipulaciones y engaños que lo llevará a convertirse en el protagonista de una tragedia inesperada. Una obra que revela las sombras más profundas de la ambición y el deseo humano de poder.

Actúan: Nicolás Aniñir, Ariel Azcurra, Estefanía Martínez, Max de la Parra, Agustina Pérez Rossi, Simón Vanuffelen, Ana María Velaz y Brenda Vouillat. Vestuario: Yazmín Mer

Escenografía: Fernando Ávila. Maquillaje: Marilin Mali. Fotografía: Facundo Carrero.

Tragaluz

Teatro

Mujeres red, tribu, sostén… Tres mujeres transitando cambios, crisis, duelos que a través de un juego de espejos se miran, observan y quizás también… se reconocen en la otra.

Con humor y drama reflexionan sobre el amor, las ausencias, la libertad y las formas, a veces difusas, de la felicidad. Tragaluz, una obra inspirada en una historia real, nos invita a compartir junto a Camila, Leonor y Patricia un pedacito de ella…

Texto y dirección: Federico Roa. Actúan: Ana María Alonso, Bárbara Veselis y Carolina Sancho.

Este viernes, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240) Reserva de entradas al 299451330.

Certificaciones Médicas

Teatro

“¡Váyase de mi casa…! Un ama de casa, un visitador médico. Cara a cara. ¿Cuál es el límite entre una justificación médica laboral y la intromisión en la vida privada? El living como campo de batalla. Una comedia ácida despiadadamente actual que pone de manifiesto las desigualdades.

Dirección de Ariel Azcurra. Actúan Viviana Herrera y Fabian Najman. Dramaturgia: Leo Masliah. Sábados de Marzo, a las 21, en Ámbito Histrión (Chubut 240) Reservas: 2996071575.

Roca

De la Chapita Quinteto de Tango

Música

De la Chapita Quinteto festeja a lo grande su primer aniversario con invitados de lujo. En un recorrido por tangos actuales y grandes clásicos del tango canción.

Este sábado, a las 21, en Club de Arte El Biombo (Rodhe 1454)

Anticipada: $15.000

En puerta: $20.000

Consultas y reservas al 2984287408

Con fondo de agua

Teatro

Escapándole a la realidad, Anfibia radicó su hogar en el corazón del mar, justo ahí donde habita su propio corazón. Éste le revela una verdad: es tiempo. Hay que nadar. Es hora de atravesar vastos territorios, reales e imaginarios, hasta alcanzar la superficie marina y así, llegar a llegar. Si, al fin poder llegar. ¿Lo logrará?

Con fondo de agua, este viernes, a las 21, en Club de arte El Biombo ( Rodhe 1454)

Anticipada: $18.000 – Promos: 3x$45.000

En puerta: $20.000

Consultas y reservas al 2995083528 (Zoxi)

Don Quijote

Ballet Clásico y Contemporáneo FCP

Fundación Cultural Patagonia (FCP) presenta las últimas tres funciones en Roca del ballet en un prólogo y tres actos: “Don Quijote”. La superproducción, interpretada por el Ballet Clásico y Contemporáneo FCP, y dirigida por Verónica Arévalo Schiavo, subirá al escenario del Auditorio Dr. Tilo Rajneri (Rivadavia 2263), este viernes, sábado y domingo a las 21.

“Don Quijote” es una versión de la exitosa novela escrita por Miguel de Cervantes, en particular de las “Bodas de Camacho”, episodio del capítulo XIX de la segunda parte, en el que se cuenta el romance entre el barbero Basilio y la joven Kitri.

Las localidades se pueden adquirir en la Secretaría de FCP (Rivadavia 2263, Roca) o por WhatsApp al 298 486 6666.