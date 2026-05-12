Centro termal de Copahue en Neuquén: qué servicios ofrece, dónde queda y cuánto cuesta cada prestación
El nuevo centro termal se inauguró en Neuquén capital. El lugar permanecerá abierto durante todo el año y ofrece distintas prestaciones con recursos termales de Copahue.
En Neuquén se inauguró un Centro Termal con el objetivo de acercar los beneficios de los recursos termales de Copahue a la ciudad capital.
El lugar permanecerá abierto durante todo el año y quienes lo visiten, podrán disfrutar tratamientos «orientados al bienestar, la salud y la relajación».
Dónde queda y qué servicios ofrece el centro termal de Neuquén
El nuevo centro termal se ubica en el centro de la ciudad de Neuquén, sobre Dr. Teodoro Luis Planas 571 y ofrece distintas prestaciones como:
• Masoterapia: masajes locales o totales y terapia geotermal.
• Nebulizaciones con agua termal.
• Fangoterapia total y local.
• Belleza y dermocosmiatría: tratamientos faciales, capilares, spa de manos, piernas cansadas, tratamientos anticelulíticos y modelado corporal.
• Rehabilitacion asistida (kinesiología) para diversas patologías.
Además, también ofrece la opción de realizar consulta médica previa al viaje a Copahue/Caviahue.
Desde el Gobierno aclararon que para acceder a cualquier prestación termal deberán realizar una ficha de admisión y una vez realizada la ficha, se podrá pasar por el sector facturación para realizar el pago de los tratamientos.
Solicitaron que para consultas se comuniquen al 299 4098783 y para solicitar turno al 299 5746137.
Cuadro tarifario del centro termal de Neuquén
La Provincia informó que el cuadro tarifario del centro termal de Neuquén, será el siguiente desde el 01/05/2026 al 30/06/2026:
Prestaciones Termales
- Consulta Médica: $ 23.000
- Fangoterapia Total: $ 35.500
- Fangoterapia Local: $ 17.750
- Nebulizaciones: $ 9.500
- Máscara para Nebulizar: $ 21.500
Rehabilitación Asistida
- Kinesiología: $ 16.000
- Fisioterapia: $ 16.000
Masoterapia
- Masaje Total: $ 39.500
- 5 Sesiones (Masaje Total): $ 161.000
- Masaje Local: $ 36.500
- 5 Sesiones (Masaje Local): $ 120.000
- Masaje con cañas de Bambú: $ 30.000
- Terapia Geotermal: $ 45.000
- 3 Sesiones (Terapia Geotermal): $ 105.500
- Combo (2 másc. faciales + 3 Mas. Locales): $ 129.000
Belleza y Dermocosmiatría
- Máscara Facial: $ 31.000
- Belleza Facial Integral: $ 46.500
- Belleza Corporal Integral: $ 70.500
- Tratamiento Capilar: $ 37.500
- Spa de Manos: $ 47.000
- Piernas Cansadas: $ 47.000
- Piernas Cansadas (3 Sesiones): $ 108.500
- Anticelulítico: $ 40.500
- Anticelulítico (3 Sesiones): $ 97.000
- Modelado Corporal: $ 52.000
- Modelado Corporal (5 Sesiones): $ 156.000
Programas
- Spa Ejecutivo (Máscara Facial + Spa de Manos + Masaje Local): $ 79.000
- Spa Premium (Máscara Facial + Masaje Local): $ 52.500
Además se se ofrece un 50% de descuento para jubilados y pensionados, y se aclaró que los niños de 1 a 5 años, podrán acceder sin cargo.
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