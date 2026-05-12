Centro termal de Copahue en Neuquén: qué servicios ofrece, dónde queda y cuánto cuesta cada prestación

En Neuquén se inauguró un Centro Termal con el objetivo de acercar los beneficios de los recursos termales de Copahue a la ciudad capital.

El lugar permanecerá abierto durante todo el año y quienes lo visiten, podrán disfrutar tratamientos «orientados al bienestar, la salud y la relajación».

Dónde queda y qué servicios ofrece el centro termal de Neuquén

El nuevo centro termal se ubica en el centro de la ciudad de Neuquén, sobre Dr. Teodoro Luis Planas 571 y ofrece distintas prestaciones como:

• Masoterapia: masajes locales o totales y terapia geotermal.

• Nebulizaciones con agua termal.

• Fangoterapia total y local.

• Belleza y dermocosmiatría: tratamientos faciales, capilares, spa de manos, piernas cansadas, tratamientos anticelulíticos y modelado corporal.

• Rehabilitacion asistida (kinesiología) para diversas patologías.

Además, también ofrece la opción de realizar consulta médica previa al viaje a Copahue/Caviahue.

Desde el Gobierno aclararon que para acceder a cualquier prestación termal deberán realizar una ficha de admisión y una vez realizada la ficha, se podrá pasar por el sector facturación para realizar el pago de los tratamientos.

Solicitaron que para consultas se comuniquen al 299 4098783 y para solicitar turno al 299 5746137.

Cuadro tarifario del centro termal de Neuquén

La Provincia informó que el cuadro tarifario del centro termal de Neuquén, será el siguiente desde el 01/05/2026 al 30/06/2026:

Prestaciones Termales

Consulta Médica: $ 23.000

$ 23.000 Fangoterapia Total: $ 35.500

$ 35.500 Fangoterapia Local: $ 17.750

$ 17.750 Nebulizaciones: $ 9.500

$ 9.500 Máscara para Nebulizar: $ 21.500

Rehabilitación Asistida

Kinesiología: $ 16.000

$ 16.000 Fisioterapia: $ 16.000

Masoterapia

Masaje Total: $ 39.500

$ 39.500 5 Sesiones (Masaje Total): $ 161.000

$ 161.000 Masaje Local: $ 36.500

$ 36.500 5 Sesiones (Masaje Local): $ 120.000

$ 120.000 Masaje con cañas de Bambú: $ 30.000

$ 30.000 Terapia Geotermal: $ 45.000

$ 45.000 3 Sesiones (Terapia Geotermal): $ 105.500

$ 105.500 Combo (2 másc. faciales + 3 Mas. Locales): $ 129.000

Belleza y Dermocosmiatría

Máscara Facial: $ 31.000

$ 31.000 Belleza Facial Integral: $ 46.500

$ 46.500 Belleza Corporal Integral: $ 70.500

$ 70.500 Tratamiento Capilar: $ 37.500

$ 37.500 Spa de Manos: $ 47.000

$ 47.000 Piernas Cansadas: $ 47.000

$ 47.000 Piernas Cansadas (3 Sesiones): $ 108.500

$ 108.500 Anticelulítico: $ 40.500

$ 40.500 Anticelulítico (3 Sesiones): $ 97.000

$ 97.000 Modelado Corporal: $ 52.000

$ 52.000 Modelado Corporal (5 Sesiones): $ 156.000

Programas

Spa Ejecutivo (Máscara Facial + Spa de Manos + Masaje Local): $ 79.000

$ 79.000 Spa Premium (Máscara Facial + Masaje Local): $ 52.500

Además se se ofrece un 50% de descuento para jubilados y pensionados, y se aclaró que los niños de 1 a 5 años, podrán acceder sin cargo.