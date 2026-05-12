Un camión del Splif volcó en El Bolsón: tres brigadistas heridos tras caer por un barranco

Un camión del Servicio de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales (Splif) de El Bolsón volcó este martes por la mañana mientras descendía por el camino al cerro Piltriquitrón. El vehículo transportaba a tres ocupantes y terminó a unos 15 metros barranco abajo, sostenido por la vegetación.

El hecho ocurrió cerca de las 10.20. Según informaron medios locales, el camión Ford Cargo circulaba en dirección descendente cuando, por causas que todavía se investigan, protagonizó el vuelco.

Accidente en el cerro Piltriquitrón y operativo de rescate en El Bolsón

En el lugar trabajaron dos unidades de rescate de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, además de personal de la Policía y profesionales del hospital local. El operativo se desplegó sobre el camino de montaña para asistir a los ocupantes y asegurar el sector.

Desde la guardia de Bomberos Voluntarios de El Hoyo se informó sobre el accidente. Foto: gentileza.

Los tres ocupantes del vehículo lograron salir por sus propios medios y luego fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Se indicó que sufrieron «golpes varios» y permanecían en observación.

Las primeras informaciones señalaron que el vehículo quedó detenido por la vegetación de la ladera. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre las lesiones de los ocupantes ni sobre las causas del vuelco.