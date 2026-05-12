Revelaron cuál fue la falla que ocasionó la explosión e incendio en Santa Cruz

Explosión en un complejo habitacional de la localidad de Perito Moreno. Foto: Gentileza Gobierno de Santa Cruz.

Tres personas murieron en una tragedia en Santa Cruz en una explosión e incendio en un complejo habitacional. Entre las víctimas, un bebe de dos meses. Las pericias confirmaron cuál fue la falla que originó las llamas que ocasionó el siniestro.

Entre los heridos, dos niñas que permanecían internadas fueron derivadas a Buenos Aires.

Las pericias revelaron el origen de la explosión en Santa Cruz

Según indicó Infobae, las pericias realizadas por personal de Bomberos provincial confirmaron que las llamas se produjeron por la explosión de un tubo de gas envasado.

Sandra Gordillo, subsecretaria de Protección Civil, Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes de la provincia de Santa Cruz, indicó a Tiempo FM 97.5 que en el complejo se calefaccionaban con gas envasado.

Por su parte, el superintendente de Bomberos de Santa Cruz, Claudio Castro, señaló que tras el hecho la estructura «quedó endeble, motivo por el cual ni bien terminada la pericia se va a ordenar la demolición del edificio«.

Explosión en Santa Cruz: parte de Salud de los heridos

Desde la Provincia, dijeron que el lunes avanzaron en el relevamiento de las viviendas aledañas afectadas por la explosión y el incendio, a fin de evaluar daños y determinar las necesidades de cada grupo familiar.

En cuanto al estado de salud de los heridos, la ministra ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, detalló que una mujer adulta quedó internada en terapia intensiva en Las Heras con asistencia respiratoria mecánica, y que cuatro niños fueron llevados al Hospital Zonal de Caleta Olivia.

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz emitió este lunes un nuevo parte médico oficial sobre el estado de salud de las personas hospitalizadas tras la explosión. «Todos los pacientes continúan bajo seguimiento y control médico, con evolución acorde a cada cuadro clínico y monitoreo permanente de los equipos de salud», indicó.

Sumó que las pacientes de 11 y 9 años internadas en el Hospital Zonal de Caleta Olivia serán derivadas al Hospital Garrahan para continuar con tratamiento especializado por lesiones en la piel. Se amplió que ambas se encuentran estables, mientras que el resto de los pacientes permanece bajo evaluación interdisciplinaria y control permanente.

Identificaron a las víctimas de las explosión en Santa Cruz

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades provinciales, las tres personas que perdieron la vida a raíz de la explosión fueron identificadas como: Franco Gómez, de 26 años, Jorge Valconte, de 30 años, y Gael Morales, un bebé de apenas 2 meses de vida.

El personal de rescate desplegó un intenso operativo de búsqueda en el lugar, ya que tras el estallido se temía que los cuerpos pudieran encontrarse sepultados bajo los escombros de las viviendas afectadas por el fuego.