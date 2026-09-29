Netflix estrenó El problema final: la miniserie de misterio ideal para maratonear

Netflix sumó a su catálogo El problema final, una miniserie española basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte. Con José Coronado y Maribel Verdú al frente del elenco, la historia propone un crimen, varios sospechosos y un enigma que parece imposible de resolver.

Netflix incorporó este martes 29 de septiembre una nueva apuesta española para los fanáticos del suspenso y los policiales. Se trata de El problema final, la adaptación de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.

La producción reúne a dos nombres reconocidos de la ficción española: José Coronado y Maribel Verdú, quienes encabezan una historia construida alrededor de un asesinato y un grupo de personajes atrapados en un escenario del que parece imposible escapar.

Con formato de miniserie y una trama pensada para avanzar rápidamente de un episodio al siguiente, el estreno aparece como una de las novedades de Netflix para quienes buscan una historia de misterio para maratonear.

De qué trata El problema final, la nueva miniserie de Netflix

La historia está ambientada en 1960 y tiene como protagonista a Hopolong Basil, un actor británico conocido por haber interpretado en el cine a un famoso detective inspirado en Sherlock Holmes.

Alejado de sus años de mayor popularidad, Basil termina alojado junto a otros huéspedes en un hotel situado en la pequeña isla de Utakos, frente a Corfú.

Lo que comienza como una estadía marcada por el mal tiempo cambia por completo cuando una de las personas que se encuentra en el lugar aparece muerta.

Las circunstancias hacen pensar en un crimen imposible y todas las miradas se vuelven hacia Basil. Aunque nunca fue detective en la vida real, sus años interpretando a uno frente a las cámaras lo convirtieron en un profundo conocedor de las técnicas de investigación.

A partir de ese momento deberá intentar descubrir quién es el asesino antes de que vuelva a actuar.

José Coronado y Maribel Verdú encabezan El problema final

Uno de los principales atractivos de la producción está en su elenco.

José Coronado interpreta a Hopolong Basil, el particular protagonista sobre el que recae la responsabilidad de resolver el misterio.

A su lado aparece Maribel Verdú, en una ficción que vuelve a reunir nombres de fuerte reconocimiento dentro del cine y la televisión española.

La miniserie adapta El problema final, novela que Arturo Pérez-Reverte publicó en 2023 y en la que el escritor construyó un homenaje explícito a las clásicas historias de detectives.

El libro juega especialmente con el universo de Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, aunque también recupera elementos de los tradicionales misterios de Agatha Christie: un escenario aislado, un grupo limitado de sospechosos y un crimen cuya explicación parece desafiar toda lógica.

Por qué El problema final recuerda a los clásicos de Agatha Christie

La nueva producción se apoya en una fórmula clásica del género policial: todos pueden ser culpables y nadie puede abandonar fácilmente el lugar donde ocurrió el asesinato.

El aislamiento de la isla y las condiciones climáticas reducen el número de posibles responsables y obligan a los personajes a convivir mientras avanza la investigación.

El detalle particular está en su protagonista. Basil no es realmente un investigador, sino un actor que pasó buena parte de su carrera interpretando a uno.

Esa frontera entre ficción y realidad es uno de los motores de la historia: deberá utilizar todo lo aprendido durante años frente a las cámaras para resolver un asesinato verdadero.

El problema final: una nueva apuesta española de Netflix

Con este estreno, Netflix vuelve a apostar por las producciones españolas basadas en obras literarias y por un género que encontró una audiencia importante en el streaming.

La combinación de misterio clásico, escenario cerrado, secretos y un elenco reconocido convierte a El problema final en una opción especialmente dirigida a quienes disfrutaron de historias como Puñales por la espalda o las recientes adaptaciones de Agatha Christie.

La miniserie ya está disponible desde este 29 de septiembre en Netflix, y propone un interrogante que atraviesa toda la historia: entre un reducido grupo de huéspedes aislados en una isla, ¿quién cometió el crimen y cómo logró hacerlo?