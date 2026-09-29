Dólar hoy: cuánto cuesta comprar dólar oficial este martes, en la antesala del cierre de septiembre 2026

Termómetro cambiario en 30 segundos (martes 29 de septiembre 2026)

• Venta oficial Banco Nación (BNA): $1.550,00 | Mayorista comercial: $1.524,50

• Dólar MEP (Bolsa): $1.549,85 (diferencia técnica de apenas centavos frente a ventanilla)

• Dólar Contado con Liquidación (CCL): $1.617,98 | Dólar informal (blue): $1.565,00

• Dólar Tarjeta: $2008,50 (la brecha frente al MEP supera los $50 por billete)

A solo 48 horas de sellar el balance contable mensual, la plaza cambiaria argentina exhibe un comportamiento atípico para un cierre de ciclo, caracterizado por la convergencia casi absoluta entre el mostrador bancario tradicional y los canales bursátiles.

Durante la apertura de este martes 29 de septiembre 2026, los datos provistos por el Banco Central (BCRA) confirman que el anclaje monetario de emisión cero, sumado a las licitaciones periódicas del Tesoro, absorbió la liquidez transaccional, neutralizando de raíz cualquier presión devaluatoria o de cobertura preventiva.

En este esquema de equilibrio macroeconómico, el valor regulado de ventanilla continúa fijando los costos directos de la economía cotidiana, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL inician las operaciones financieras prácticamente alineados a la pauta del mostrador oficial.

Cotización del dólar oficial en Banco Nación: martes 29 de septiembre 2026

La banca pública opera con las siguientes referencias matutinas en el Banco Nación (BNA).

Estas son:

Pizarra oficial de ventanilla (BNA) : compra a $1.500,00 y venta a $1.550,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para preservar la competitividad.

: compra a $1.500,00 y venta a $1.550,00, convalidando la pauta de microdeslizamiento regulado de la autoridad monetaria para preservar la competitividad. Dólar tarjeta / turista (consumos en el exterior) : se ubica de forma unificada en $2008,50, integrando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal, sin recargo de gravamen PAIS.

: se ubica de forma unificada en $2008,50, integrando la percepción del 30% a cuenta de Ganancias sobre la cotización minorista formal, sin recargo de gravamen PAIS. Segmento mayorista interbancario: opera en $1.524,50, referencia técnica obligatoria para las operaciones aduaneras, despachos de exportación y pagos de importaciones.

Tendencia bursátil dólar MEP y dólar CCL en el circuito financiero: martes 29 de septiembre 2026

En el mercado de capitales administrado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el comportamiento de los títulos soberanos en moneda dura exhibe cotizaciones ordenadas para la anteúltima sesión del mes:

Dólar MEP (dólar bolsa) : abre en $1.549,85, conservando una paridad casi de 1 a 1 frente a la venta minorista de ventanilla ($1.550,00).

: abre en $1.549,85, conservando una paridad casi de 1 a 1 frente a la venta minorista de ventanilla ($1.550,00). Dólar CCL (Contado con Liquidación) : se posiciona en $1.617,98, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país.

: se posiciona en $1.617,98, afianzándose como el vehículo legal y formal para transferencias corporativas fuera del país. Dólar informal (blue): se negocia en la City porteña en $1.545,00 para la compra y $1.565,00 para la venta, manteniendo una dispersión inferior al 1,5% respecto de las pizarras bancarias.

Comportamiento del dólar oficial en Río Negro y Neuquén: martes 29 de septiembre 2026

Jurisdicción Entidad Bancaria Regional Compra Venta Neuquén Banco Provincia del Neuquén (BPN) $1.485,00 $1.555,00 Río Negro Banco Patagonia $1.495,00 $1.545,00

Alerta fin de mes: vencimientos de tarjeta, dólar oficial y el ahorro con dólar MEP

Ante la inminencia del cierre mensual y la recepción de los resúmenes bancarios, quienes deben cancelar consumos en moneda extranjera cuentan con una ventaja operativa concreta.

Si el usuario deja vencer la tarjeta sin indicar la cancelación en divisa, el saldo en dólares se liquida de forma automática al valor del dólar tarjeta, que hoy se ubica en:

$2008,50 por la percepción del 30% a cuenta de Ganancias sobre el dólar oficial minorista del Banco Nación (BNA).

En contrapartida, la vía más eficiente consiste en adquirir dólar MEP a través de la cuenta comitente a una cotización de $1.549,85, lo que representa una diferencia directa por cada dólar consumido y un ahorro superior al 23%.