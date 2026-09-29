Video | Adrián Ravier descartó que se modifique en breve la metodología para medir la inflación

El vocero presidencial Adrián Ravier brinda este martes una nueva conferencia de prensa en Casa Rosada. Habló sobre la muerte del senador Juan Carlos Pagotto y quién lo reemplazará. Además, mencionó las medidas de prevención ante la llegada del fenómeno El Niño, las presentaciones vinculadas a Islas Malvinas, y si se analiza cambiar la medición del índice de inflación.

Como viene dándose en las semanas anteriores, se dio previo a la Mesa Política del Gobierno. El encuentro oficialista buscará por un lado dejar de lado diferencias de carácter interno, y, por otro, tratar de ordenar la agenda parlamentaria de La Libertad Avanza.

Adrián Ravier descartó cambiar a la brevedad la metodología de medición de inflación Ravier sostuvo que la » acumulación de reservas» nos pará muy bien antes las próximas evaluaciones que hará «la próxima misión del FMI».



Por otro lado, fue consultado sobre si se modificará la metodología de medición de la inflación. «Hay una necesidad de actualizar las metodologías», marcó el vocero.



Pero enfatizó que «hoy no tengo información del momento que se haría» ni que se «esté pensando hacer hoy».



Dijo que por ahora se mantendrá la metodología actual, «para evitar críticas y cuestionamientos, y la idea fue no politizar el proceso», señalando que se vendrá un proceso electoral.









Adrián Ravier sobre el arbitraje contra Reino Unido por Islas Malvinas Sobre Malvinas, se refirió al anuncio del Gobierno nacional que iniciará un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. «La posición argentina es clara, y está respaldada por las Naciones Unidas», sostuvo, Ravier. Señaló que «se llama a resolverla de manera pacífica».



Explicó que se Intimó formalmente al Reino Unido a que en dos semanas «impida el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina».



«Si Reino Unido no cumple, Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas previsionales necesarias para preservar sus derechos soberanos», amplió.



«Argentina va a defender sus derechos soberanos con firmeza», expuso. Vuelos: aumentó la llegada de turistas extranjeros en agosto 2026 El vocero dijo que en agosto de 2026, Argentina recibió 432.900 de turistas extranjeros. Señaló que hubo un crecimiento de la llegada proveniente desde Estados Unidos y Canadá. Al respecto destacó «la política de cielos abiertos». Ravier anunció medidas preventivas ante el fenómeno El Niño Sobre el fenómeno EL Niño dijo que «desarrollará con intensidad alta» en Argentina. Sostuvo que habrá «precipitaciones por encima de lo normal en la primavera y verano».



Dijo que desde el Gobierno, de manera preventiva. Entre ellas el desarrollo de un tablero técnico de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).



Señaló que otro punto será el sistema de alertas del Servicio Meteorológico Nacional, que permitirá anticiparse hasta tres días previos a los eventos severos.



Marcó que Nación apoyará a la provincia con «capacidades militares». Ravier dijo quién reemplazará al senador Juan Carlos Pagotto En el comienzo, Ravier expresó el pésame por la muerte del senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto.

Anunció que su banca la ocupará la legisladora Claudia Cecilia López «una vez cumplidos los procedimientos legales correspondientes». Conferencia previo a una agenda que se impulsa en el Parlamento Hay varios proyectos que están en pleno debate. Además del Presupuesto 2027, que tiene cierto consenso por parte de los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada, figuran la Carta Orgánica del Banco Central (que debe ser debatida en Diputados tras el cambio que tuvo en el Senado) y la Ley de Inocencia Fiscal II.



Según Noticias Argentinas, la reforma electoral todavía requiere de conversaciones entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los mandatarios.

Internas dentro de La Libertad Avanza

En los últimos días, una de las integrantes de la Mesa Política, la senadora Patricia Bullrich, se dedicó a marcar distancia de varias decisiones del oficialismo. La legisladora nacional criticó que el espacio libertario decida avanzar con juicios políticos a juezas con sentencias polémicas o con fallos que van a contramano de leyes que impulsó LLA, como el régimen penal juvenil.

Por si fuera poco, en X se quejó de un fallo de la Justicia de Formosa contra periodistas, a contramano de Javier Milei. El jefe de Estado celebró la determinación. Desde Noticias Argentinas marcaron que los gestos solo ayudaron a añadirle tensión al clima previo al conclave, sobre todo cuando en la última reunión todos los integrantes pidieron que las divergencias se conversen “puertas adentro”.