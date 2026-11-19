Netflix sumó este jueves 19 de noviembre una nueva miniserie basada en uno de los escándalos financieros más impactantes de los últimos años. Se trata de Los altruistas (The Altruists), una producción de ocho episodios que combina drama, romance y suspenso para contar cómo dos jóvenes construyeron un imperio de criptomonedas que terminó derrumbándose en medio de acusaciones por un fraude multimillonario.

La ficción está protagonizada por Julia Garner, reconocida por sus papeles en Ozark e Inventando a Anna, y Anthony Boyle. Según explicó Netflix en su sitio oficial Tudum, la historia se inspira en el ascenso y la caída de Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, dos figuras que llegaron a manejar empresas valoradas en miles de millones de dólares.

De qué trata Los altruistas, la nueva miniserie de Netflix

La historia comienza cuando Sam Bankman-Fried y Caroline Ellison, dos jóvenes brillantes y ambiciosos, coinciden en el mundo de las finanzas.

Ambos comparten el deseo de transformar el sistema financiero y creen que ganar enormes cantidades de dinero puede convertirse en una herramienta para cambiar el mundo.

Sin embargo, sus objetivos comienzan a mezclarse con una relación sentimental complicada y decisiones empresariales cada vez más arriesgadas.

La trama sigue el crecimiento de FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas que llegó a convertirse en una de las compañías más importantes del sector.

Lo que comienza como una historia de éxito termina convirtiéndose en un escándalo financiero de aproximadamente 8.000 millones de dólares, con acusaciones de fraude, traiciones y una investigación judicial.

La historia real detrás de Los altruistas: qué pasó con FTX

La miniserie está inspirada en hechos reales.

Sam Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y rápidamente se convirtió en una de las figuras más conocidas del universo de las criptomonedas.

Por su parte, Caroline Ellison dirigía Alameda Research, una empresa de inversiones estrechamente vinculada con FTX.

En noviembre de 2022, el imperio financiero se derrumbó después de que salieran a la luz graves irregularidades relacionadas con el uso de fondos de clientes.

La caída de FTX provocó enormes pérdidas y desencadenó una investigación judicial en Estados Unidos.

Bankman-Fried fue declarado culpable de fraude y otros delitos financieros y, en 2024, recibió una condena de 25 años de prisión.

Ellison también enfrentó a la Justicia y colaboró con la investigación del caso.

Qué partes de la serie de Netflix son reales y cuáles fueron dramatizadas

Aunque Los altruistas está basada en acontecimientos verdaderos, no es un documental.

El creador Graham Moore explicó en una entrevista con Los Angeles Times que la producción se apoyó en documentos judiciales, testimonios y material periodístico para reconstruir la historia.

Sin embargo, algunas conversaciones privadas y situaciones sentimentales fueron recreadas para desarrollar la trama.

La serie también incorpora personajes y escenas ficticias, por lo que no todos los acontecimientos deben interpretarse como una reproducción exacta de los hechos.

Cuántos capítulos tiene Los altruistas y quiénes integran el elenco

La miniserie tiene ocho episodios, disponibles en Netflix desde el 19 de noviembre de 2026.

El elenco principal incluye a:

Julia Garner , como Caroline Ellison.

, como Caroline Ellison. Anthony Boyle , como Sam Bankman-Fried.

, como Sam Bankman-Fried. Karan Soni , como Nishad Singh.

, como Nishad Singh. Alex Lawther , como Sam Trabucco.

, como Sam Trabucco. Madison Hu , como Constance Wang.

, como Constance Wang. Matt Rife, como Ryan Salame.

La producción fue creada por Graham Moore, guionista ganador del Oscar por El código Enigma.

Por qué Los altruistas puede convertirse en una de las series más comentadas de Netflix

La nueva ficción combina varios elementos que suelen despertar interés entre los espectadores: una historia real, una relación amorosa conflictiva, millones de dólares y un escándalo que terminó en los tribunales.

A diferencia de otras producciones centradas exclusivamente en delitos financieros, Los altruistas también explora los vínculos personales de sus protagonistas y cómo sus decisiones afectaron el destino de las empresas.

Con ocho capítulos y una historia que combina ambición, poder y traición, la miniserie se presenta como una alternativa para quienes disfrutan de las ficciones basadas en hechos reales.