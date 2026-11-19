Patagonia Gold adquirirá el proyecto de oro Don Sixto, en Mendoza, tras firmar un acuerdo definitivo de compra de acciones con las filiales de Pan American Silver. De esta manera, obtendrá la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Cognito Limited, titular del activo a través de su sucursal argentina.

En un comunicado lanzado este jueves, la compañía expresó que esta operación le permitirá complementar su cartera existente, así como aplicar su experiencia obtenida en el avance de Calcatreu, en Río Negro, al que considera su proyecto más importante.

El convenio se concretó a través de su filial, Patagonia Gold Six Inc. La contraprestación total asciende a US$ 14,5 millones, incluidos los pagos diferidos y contingentes previstos en el acuerdo, más una regalía neta de retorno de fundición (NSR, por sus siglas en inglés) del 2,25%.

La iniciativa se encuentra en el distrito de Agua Escondida, en el departamento de Malargüe. Está ubicada a unos 350 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza y a aproximadamente 125 kilómetros de la localidad de Malargüe.

Ubicación de Don Sixto en Mendoza. Fuente: Patagonia Gold.

El proyecto está detenido desde 2007

El proyecto mendocino, antes llamado La Cabeza, fue descubierto en 1996 por la empresa Argentina Mineral Development. En 2003, fue adquirido por Exeter Resource Corporation y cambió su nombre a Don Sixto.

La actividad exploratoria se interrumpió en 2007, cuando Exeter suspendió las actividades de exploración luego de la promulgación de la Ley Provincial de Mendoza Nº 7.722. La norma restringe el uso de cianuro y otras sustancias químicas que suelen emplearse en el procesamiento convencional de oro y plata.

Según indicó Patagonia Gold, la iniciativa permaneció desde entonces a la espera de condiciones regulatorias que permitan avanzar con su explotación. Sin embargo, afirmó que el gobierno de Mendoza reconoció «el papel que la minería responsable puede desempeñar en el desarrollo económico de la provincia», y que se mostró dispuesto a trabajar de forma colaborativa con la compañía.

Cuales son los recursos históricos de Don Sixto

Don Sixto alberga una mineralización epitermal de oro y plata de baja sulfuración. De acuerdo a un estudio que llevó adelante Exeter en 2007, el proyecto cuenta con 400.000 onzas de oro en la categoría medida, contenidas en 8,15 millones de toneladas con una ley promedio de 1,52 gramos por tonelada. En la categoría indicada, se estimaron otras 525.000 onzas, distribuidas en 12,32 millones de toneladas con una ley de 1,32 gramos por tonelada.

En conjunto, las categorías medida e indicada sumaban 924.000 onzas de oro, contenidas en 20,46 millones de toneladas, con una ley de 1,40 gramos por tonelada. Además, la estimación incluyó 334.000 onzas de oro en la categoría inferida, contenidas en 9,29 millones de toneladas, con una ley de 1,12 gramos por tonelada. Los cálculos utilizaron una ley de corte de 0,5 gramos por tonelada.

No obstante, Patagonia Gold advirtió que esos datos corresponden a una estimación histórica y que no cuenta con trabajos suficientes para clasificarlos como recursos minerales actuales. Por ese motivo, no los considera una estimación vigente del potencial del yacimiento.

La mineralización se encuentra distribuida en seis sectores: Cuello, Ojo, Luna, Mandíbula, CVS y Cachete. Las vetas presentan orientaciones norte-sur y oeste-noroeste. Para 2007, Exeter y los anteriores operadores habían completado más de 59.000 metros de perforaciones, distribuidos en 545 pozos realizados mediante técnicas de circulación inversa y diamantina.