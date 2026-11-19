La mamá de Alejandro Atero confirmó su hallazgo y lo despidió con un emotivo mensaje.

La búsqueda de Alejandro Atero en la Isla Jordán duró cinco días. Se realizaron rastrillajes por tierra y agua con la esperanza de hallarlo con vida, pero el martes por la tarde llegó el desenlace menos esperado: a metros del puente de la zona, encontraron el cuerpo de una persona.

Si bien las autoridades optaron por aguardar los resultados de la autopsia para confirmar si se trataba del joven desaparecido desde el 12 de noviembre, un emotivo mensaje de su madre adelantó la noticia: «Te voy a extrañar 100 veces más».

El doloroso mensaje de la mamá de Alejandro Atero

Mercedes Schumacher, la madre de Alejandro Atero, acompañó el operativo para encontrar a su hijo desde el inicio. Cada día se acercaba a la Isla Jordán con la esperanza de recibir una buena noticia, aunque con el correr de las jornadas -y tras años en Cipolletti conociendo la fuerza del río Negro- intuía que el panorama se volvía más difícil. Pese a todo, no perdía la fe.

El martes el operativo tuvo un primer avance: tras cinco días de rastrillajes, hallaron el cuerpo de un joven cerca del puente de la Isla Jordán. Intervino Criminalística y la Fiscalía dispuso su traslado a la Morgue Judicial de General Roca para determinar la causa de muerte y la identidad, aunque trascendió que coincidía con los datos aportados al denunciarse la desaparición.

Mientras se aguardan esas pericias y luego de horas de silencio, Mercedes publicó un emotivo posteo en sus redes con el cual daría por confirmada la identidad de Alejandro.

En el mensaje, agradeció a quienes la sostuvieron desde distintos puntos durante los días de angustia por la incertidumbre sobre el paradero del joven: «Gracias a tod@s. Me sentí acompañada, se que desde cada lugar y las distancias, estuvieron dándome fuerza y compañía».

Lo más conmovedor fue su dedicatoria directa a Alejandro, a quien le escribió: «Te voy a extrañar 100 veces más que cada vez que nos separábamos un tiempo, pero me quedan tus ‘te amo mamá’, y cada vez que por algo yo flaqueaba tus palabras recordándome que solo mamá te había enseñado a ser fuerte y valiente así que no podía aflojar. Mi héroe desde que te vi la primera vez y para siempre».

Cuándo se conocerá la autopsia del cuerpo hallado en la Isla Jordán

Los resultados de la autopsia serán clave para determinar si el cuerpo pertenece a Alejandro Atero, aunque de manera extraoficial trascendió que presentaba características similares a las descriptas al momento que se informó su desaparición.

Desde el área de comunicación del Ministerio Público confirmaron a Diario RÍO NEGRO que los restos ya se encuentran en la morgue judicial de General Roca. Tras esto explicaron que, cuando se produce el hallazgo de personas ahogadas, es necesario aplicar un acondicionamiento previo antes de realizar la autopsia.

El procedimiento mencionado podría demorar como mínimo dos días, debido a que la exposición prolongada al agua y el posterior contacto con el aire generan alteraciones en los tejidos que impiden un estudio inmediato.

Una vez finalizado este paso, los forenses llevarán a cabo la pericia, por ello estiman que los informes estarán listos en los próximos días, sin descartar que se extiendan hasta la semana entrante. Hasta entonces, no será posible confirmar oficialmente su identidad.