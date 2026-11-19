La Dirección Provincial de Vialidad confirmó un corte total de tránsito sobre la Ruta Provincial 11 en Neuquén para este jueves 19 de noviembre. La medida afectará de manera directa la circulación vehicular en el tramo cordillerano que une Moquehue con Ñorquinco.

Según detallaron desde Vialidad Provincial, la restricción se implementará con el objetivo de garantizar la seguridad operativa mientras se desarrollan tareas de infraestructura sobre la calzada. Una vez concluidas las labores técnicas, el paso quedará nuevamente habilitado para todo tipo de vehículos.

Los horarios de la interrupción y trabajos en la Ruta Provincial 11

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el organismo, el bloqueo regirá entre las 10 y las 13. Durante esa franja horaria de tres horas, los equipos viales avanzarán con las maniobras de colocación de una alcantarilla en ese sector específico del camino.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a los conductores, transportistas y turistas que tengan previsto circular por la zona que planifiquen sus itinerarios con antelación para evitar demoras. Además, remarcaron la importancia de acatar las señales preventivas y las indicaciones del personal de seguridad apostado en el lugar.

El operativo forma parte del cronograma de mantenimiento y mejoras que se ejecuta en las vías de comunicación de la región cordillerana neuquina, buscando optimizar el drenaje y la transitabilidad de la ruta antes de la temporada estival.

Desde el ente vial recordaron que los usuarios pueden verificar el estado actualizado de las rutas provinciales antes de emprender viaje a través del sitio web oficial www.dpvneuquen.gov.ar o comunicándose telefónicamente con el Centro de Atención al Usuario al 2942-572138.