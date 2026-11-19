Dolli Irigoyen volvió a poner el foco en la importancia de la vestimenta adecuada dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity. La reconocida chef explicó por qué es tan exigente con la ropa y el calzado de los participantes del reality de Telefe y sorprendió al recordar un accidente que sufrió en Neuquén, cuando una caída por no utilizar zapatos antideslizantes le provocó una fractura.

La revelación surgió durante una entrevista con Yanina Latorre en En Boca de Todos, el ciclo de Streams Telefe, donde la cocinera habló sobre su participación como jurado invitada del programa y explicó que sus observaciones sobre la indumentaria no responden a una cuestión estética, sino a la necesidad de prevenir accidentes.

MasterChef Celebrity: por qué Dolli Irigoyen exige una vestimenta adecuada para cocinar

Durante su participación en MasterChef Celebrity, Dolli Irigoyen dejó en claro que los participantes deben respetar determinadas normas de seguridad, incluso cuando se trata de figuras del espectáculo acostumbradas a elegir sus propios looks.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Pablo Migliore, Mike Amigorena y Diego Ramos se presentaron en la competencia con musculosas, dejando sus brazos descubiertos.

Ante los comentarios de Wanda Nara sobre la vestimenta de los famosos, la chef intervino con una advertencia.

“Horrible, acá no necesitan mostrar sus músculos, ¡vengan a cocinar como cocineros!”, expresó Irigoyen.

La especialista explicó que trabajar en una cocina implica exponerse a altas temperaturas, aceite caliente, utensilios cortantes y superficies que pueden resultar peligrosas.

Por ese motivo, considera fundamental que los participantes utilicen prendas apropiadas y, especialmente, calzado seguro.

“La musculosa no se usa por un tema de seguridad, lo mismo con las sandalias”, había señalado durante una de las emisiones del reality.

El accidente que sufrió Dolli Irigoyen en Neuquén y que terminó con una fractura

Para explicar por qué insiste tanto en estas recomendaciones, Dolli Irigoyen recordó durante su conversación con Yanina Latorre una experiencia personal que vivió en Neuquén.

La chef contó que en aquella oportunidad no llevaba calzado antideslizante y sufrió una caída que le provocó una fractura.

El episodio se convirtió en un ejemplo concreto de los riesgos que pueden presentarse cuando no se utiliza la indumentaria apropiada para trabajar en una cocina.

A partir de esa experiencia, Irigoyen reforzó la importancia de utilizar zapatos con suelas que reduzcan el riesgo de resbalones, especialmente en espacios donde puede haber agua, aceite o restos de alimentos sobre el piso.

Su relato permitió comprender que las exigencias que plantea en MasterChef Celebrity están relacionadas con la prevención y la seguridad de quienes cocinan.

Qué ropa y calzado se deben utilizar en una cocina, según las recomendaciones de seguridad

La advertencia de Dolli Irigoyen tiene fundamentos en las prácticas habituales de seguridad gastronómica.

En una cocina profesional, la elección de la vestimenta cumple una función preventiva y no solamente estética.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Calzado cerrado y antideslizante: ayuda a reducir el riesgo de caídas sobre superficies húmedas o resbaladizas.

ayuda a reducir el riesgo de caídas sobre superficies húmedas o resbaladizas. Ropa cómoda y adecuada: permite trabajar con libertad de movimiento y ofrece protección frente a posibles salpicaduras.

permite trabajar con libertad de movimiento y ofrece protección frente a posibles salpicaduras. Cabello recogido: evita que entre en contacto con los alimentos o con los equipos de cocina.

evita que entre en contacto con los alimentos o con los equipos de cocina. Evitar sandalias y calzado abierto: los pies deben permanecer protegidos frente a posibles derrames de líquidos calientes o la caída de utensilios.

los pies deben permanecer protegidos frente a posibles derrames de líquidos calientes o la caída de utensilios. No utilizar accesorios innecesarios: pueden engancharse en equipos o interferir durante la manipulación de alimentos.

Estas medidas forman parte de las recomendaciones generales para reducir accidentes durante la preparación de comidas.

Dolli Irigoyen habló con Yanina Latorre sobre su paso por MasterChef Celebrity

La entrevista se realizó el miércoles 18 de noviembre, cuando Dolli Irigoyen visitó el programa de Yanina Latorre y repasó diferentes momentos de su participación en el reality.

Además de referirse a las exigencias de seguridad, la chef analizó el desempeño de los famosos y destacó la importancia de la preparación, la disciplina y el compromiso con cada desafío.

Su paso por MasterChef Celebrity estuvo marcado por devoluciones exigentes y observaciones que fueron más allá del sabor o la presentación de los platos.

En ese contexto, el accidente que recordó en Neuquén permitió conocer el motivo personal detrás de una de sus exigencias más firmes.

Para Dolli Irigoyen, cocinar no consiste únicamente en preparar un buen plato: también implica trabajar con responsabilidad, respetar las normas de seguridad y utilizar la indumentaria adecuada para evitar accidentes.