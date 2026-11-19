La Unidad de Enfermedades de Transmisión Sexual (ITS) «El Galpón» del hospital Zatti de Viedma cumplió 29 años de trabajo y realizó un encuentro comunitario e institucional donde se insistió con la necesidad de consolidar el diagnóstico temprano, el acceso universal al testeo y los espacios de consejería en salud sexual y reproductiva ante el aumento sostenido de los casos de sífilis.

Durante la jornada, se presentó un instrumento de monitoreo epidemiológico para el seguimiento de casos de sífilis y se concretó la entrega de dispensadores de preservativos destinados a centros de salud, unidades académicas y organizaciones sociales, con el objetivo de ampliar el acceso a insumos de prevención en la comunidad.

La herramienta de monitoreo permite visibilizar el registro estadístico de la enfermedad en la capital provincial desde el año 2021 hasta la actualidad (semana epidemiológica 45 de 2026), evidenciando un marcado incremento en la curva de contagios durante los últimos años. La información se actualiza de forma periódica y se encuentra disponible para la población a través de un enlace en el perfil oficial de Instagram del hospital.

La coordinadora de «El Galpón», Nelly Costa, remarcó que la consejería es una práctica sanitaria fundamental que «requiere formación, sensibilidad, empatía, respeto y capacidad de escucha» y agregó que «hablar de salud sexual también es hablar de derechos, de libertad, de vínculos, de respeto y de la posibilidad de vivir una sexualidad plena, sin discriminación ni violencia».

La profesional enfatizó sobre la importancia de abordar la salud desde una perspectiva comunitaria e itinerante: «Es imprescindible trabajar la salud saliendo a caminar el territorio, acercarse a los barrios, las instituciones y los espacios cotidianos de nuestra comunidad».