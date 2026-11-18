Una mujer logra escapar de su cautiverio después de permanecer encerrada durante años. Sin embargo, lo que parece el final de una pesadilla se convierte en el comienzo de una investigación mucho más inquietante. Esa es la premisa de Mi dulce niña, la miniserie alemana de Netflix que combina desapariciones, secretos familiares y suspenso psicológico.

La producción, estrenada en 2023, volvió a despertar interés entre los amantes del género por su historia atrapante. Según destacó el medio español Meristation, la ficción superó los 80 millones de visualizaciones y se consolidó como una de las miniseries de suspenso más exitosas de la plataforma.

De qué trata Mi dulce niña, la miniserie de Netflix

La historia comienza cuando una mujer llamada Lena vive aislada del mundo junto a dos niños, Hannah y Jonathan, bajo las estrictas reglas de un hombre que controla cada aspecto de sus vidas.

Los tres permanecen encerrados en una vivienda sin contacto con el exterior, sometidos a una rutina marcada por el miedo y la obediencia.

Sin embargo, un inesperado accidente permite que la mujer escape y llegue a un hospital, donde comienzan a surgir interrogantes sobre su identidad y sobre lo que ocurrió durante su cautiverio.

La investigación pronto se conecta con la desaparición de una joven ocurrida trece años atrás, un caso que había dejado a una familia sin respuestas.

A medida que avanzan los episodios, los investigadores descubren que nada es exactamente como parece.

Por qué Mi dulce niña es una de las series de suspenso para ver en Netflix

Uno de los principales atractivos de la ficción es su manera de construir el misterio.

La historia alterna entre el presente y los acontecimientos del pasado, revelando progresivamente detalles que modifican la interpretación de los hechos.

Además, la serie combina distintos elementos del thriller psicológico: el encierro, la manipulación, los traumas familiares y una investigación policial llena de incógnitas.

La trama mantiene el suspenso sin depender únicamente de escenas de acción, sino a través de los secretos de sus protagonistas.

Cada capítulo incorpora nuevas revelaciones, mientras los personajes intentan reconstruir lo ocurrido durante los años de desaparición.

Quiénes protagonizan Mi dulce niña

La miniserie cuenta con un elenco alemán encabezado por:

Kim Riedle , en el papel de Jasmin.

, en el papel de Jasmin. Naila Schuberth , como Hannah.

, como Hannah. Sammy Schrein , como Jonathan.

, como Jonathan. Hans Löw , como Gerd Bühling.

, como Gerd Bühling. Justus von Dohnányi , como Matthias Beck.

, como Matthias Beck. Julika Jenkins, como Karin Beck.

La ficción está basada en la novela homónima de Romy Hausmann, una historia que se convirtió en un éxito editorial antes de su adaptación televisiva.

Cuántos capítulos tiene Mi dulce niña y dónde verla en Argentina

Mi dulce niña tiene una única temporada de seis episodios, con una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos cada uno.

La serie se encuentra en Netflix, donde se estrenó originalmente en septiembre de 2023.

Su formato breve y su historia autoconclusiva la convierten en una alternativa para quienes prefieren las producciones que pueden verse durante un fin de semana.

Con una desaparición sin resolver, una familia atravesada por el dolor y una investigación llena de secretos, Mi dulce niña es una propuesta para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos que mantienen la intriga hasta el final.