La crisis de la entidad bancaria representó un escenario de caos para el Gobierno y millones de paraguayos (Foto: archivo)

Las pérdidas derivadas del colapso de Ueno Bank podrían superar los US$1000 millones en el peor de los escenarios previstos. Así lo estimó el nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Luis Schreiner, quien además confirmó que la autoridad monetaria identificó activos pertenecientes a la entidad para respaldar los montos aún pendientes de devolución.

El descalabro de esta firma financiera, considerado el más grave de este siglo en el país vecino, provocó a principios de mes una fuerte sacudida institucional. La crisis derivó en la destitución y posterior detención del entonces presidente, Santiago Peña, por su presunta responsabilidad en el hecho, además del arresto del extitular del BCP, Carlos Carvallo, acusado de lesión de confianza y asociación criminal.

En diálogo con la agencia AFP, Schreiner explicó que el 80% de los ahorristas ya logró recuperar la totalidad de su dinero tras la intervención oficial. Según precisó el funcionario, la autoridad monetaria ejecutó un operativo de transferencia de cuentas que alcanzó a cerca de 1.812.000 personas en un plazo menor a los cinco días.

«El Banco Central tuvo una reacción tan rápida que en menos de cinco días transfirió cuentas por 1.812.000 personas aproximadamente. Eso es un récord», destacó el titular de la entidad.

Con la crisis y pérdida millonaria, miles de paraguayos salieron a reclamar a la calle Foto: Daniel Duarte

Schreiner detalló que esos recursos provienen de más de dos décadas de aportes realizados por el sistema financiero paraguayo, que había logrado acumular un respaldo superior a los US$ 1600 millones. De cara a las próximas semanas, el organismo proyecta completar en diciembre la transferencia definitiva de la cartera de créditos y de tarjetas.

Cuál es la evaluación de activos y el alcance de las pérdidas

El cálculo preliminar difundido por el BCP contempla tanto los US$ 700 millones utilizados por el Fondo de Garantía como las obligaciones contraídas con tenedores de bonos emitidos en el exterior, los cuales carecen de cobertura legal vigente. «La sumatoria de esto puede llegar a 1000 millones de dólares o un poco más», advirtió el funcionario.

No obstante, desde la entidad aclararon que la cifra definitiva demandará entre uno y dos meses adicionales de auditoría. El proceso técnico exige determinar en primera instancia el valor contable de los bienes de la firma para luego establecer su cotización real en el mercado.

Ueno Bank fue intervenido por problemas de solvencia. El IPS tenía allí más de US$516 millones. (Foto: gentileza)

En ese marco, Schreiner llevó tranquilidad respecto al respaldo patrimonial existente al confirmar que localizaron activos de Ueno Bank por encima de los US$ 1000 millones, entre los que se destacan diversos inmuebles. Según las proyecciones oficiales, ese capital permitiría saldar por completo los fondos que todavía restan devolver a los depositantes.

Sobre las causas que desencadenaron la caída, el presidente del BCP apuntó contra el otorgamiento de créditos por encima de los topes legales a empresas vinculadas al propio grupo económico y a los estrechos nexos de sus directivos con el poder político. «No fue una crisis financiera, fue una crisis de un banco«, sentenció.

Cambios regulatorios y el pedido de asistencia al FMI

A criterio de la actual conducción monetaria, una serie de modificaciones regulatorias previas facilitaron lo que definió como «un modelo de amigos, de vinculaciones«. Por este motivo, recomendó a otros países de la región evitar la cercanía entre grupos empresariales o entidades bancarias y los gobiernos de turno para preservar la transparencia del sistema.

Schreiner reveló que le exigió al actual mandatario paraguayo, Pedro Alliana, respaldo absoluto sin interferencias políticas como condición para asumir el cargo, al tiempo que solicitó asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional (FMI). La primera misión del organismo multilateral arribará en diciembre para trazar una hoja de ruta destinada a revisar las leyes vigentes y las políticas cambiarias y monetarias del país.