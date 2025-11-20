Netflix inaugura su catálogo navideño: cómo es la comedia que ya está en top 5

La película de Netflix “Una Navidad EXtra” (título original en inglés: A Merry Little Ex-Mas), protagonizada por Alicia Silverstone, es una comedia romántica navideña que explora el caos y la incomodidad de pasar las fiestas con una familia recién separada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el film está dirigido por Steve Carr y reúne todos los elementos clásicos del género: humor ligero, reencuentros familiares, tensiones emocionales y la infaltable promesa de una segunda oportunidad.

¿De qué trata “Una Navidad EXtra”?

La historia sigue a Kate (Alicia Silverstone) y Everett (Oliver Hudson), una pareja que acaba de divorciarse. Su objetivo para esta Navidad parece sencillo: lograr un divorcio amigable y compartir una última celebración tranquila con sus hijos antes de vender la casa familiar.

Pero ese plan ideal se derrumba cuando Everett llega acompañado de su nueva novia, una mujer más joven y despampanante, que altera por completo el clima festivo.

A partir de ahí, la celebración se convierte en una sucesión de situaciones incómodas, celos, dramas navideños y reencuentros que obligan a Kate y Everett a revisar sus sentimientos. La película muestra que, a veces, los momentos más caóticos de la Navidad terminan siendo los que más quedan en la memoria.

Reparto principal

Además de Alicia Silverstone y Oliver Hudson, participan: